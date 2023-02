I 5 errori da non fare prima di mettere online un sito

(Adnkronos) – Napoli, 27/02/2023 – Il web oggi è una parte immancabile delle nostre vite, ed è il motivo per cui tutte le attività si sono spostate su internet. Grazie ai supporti mobile siamo sempre connessi ed il web è una presenza assidua e che ci segue dovunque andiamo; allo stesso tempo grazie ai social abbiamo dei nostri alter-ego che si muovono su piattaforme virtuali, che sono dei luoghi veri e propri.

Proprio per questo motivo per aprirci al mondo è fondamentale farlo tramite un sito web: che tu desideri avere un blog o un sito informativo, oppure che tu decida di portare la tua attività commerciale sul web, è fondamentale farlo su una piattaforma che sia tua e solo tua. Prima però di mettere online un nuovo blog o un nuovo e-commerce, è fondamentale tenere presente alcune nozioni importanti ed effettuare alcune attività.

Non effettuare una giusta analisi di mercato

Prima di mettere online un sito web è necessario fermarsi un attimo a ragionare, pensando quali sono i vantaggi, le criticità e qual è il pubblico di riferimento. In poche parole è necessario effettuare un’analisi di mercato. Molto spesso infatti capita che si metta sul web un portale senza alcuna idea di quale possa essere il settore in cui ci stiamo muovendo. Un sito internet va considerato come una normale attività non virtuale, che necessita prima di partire una conoscenza precisa di costi, rischi e vantaggi. Solo così si possono evitare perdite di tempo e soprattutto sprechi ed esborsi inutili di denaro.

Se si sta infatti mettendo su un sito editoriale è importante sapere se c’è un pubblico di lettori interessato ai nostri contenuti, quali sono le sue esigenze, se c’è già qualcuno che risponde a queste. Lo stesso discorso vale per un sito e-commerce, per cui è necessaria una vera e propria analisi di mercato che mostri i nostri punti di forza ed eventuali lati deboli, così come qual è il nostro cliente modello e quali sono le opportunità del settore.

Partire da una keyword research

Nel concreto l’attività di analisi deve essere poi supportata da numeri, sapendo che il pubblico dovrà atterrare sul nostro portale. Oggi la maggior parte degli utenti visita i siti partendo da un motore di ricerca, dei quali il più utilizzato è sicuramente Google, e lo fa utilizzando delle parole specifiche. Le parole chiave (o keyword) sono dei termini con i quali gli utenti cercano risposta alle loro esigenze.

Prima di mettere online un sito è quindi importante effettuare una keyword research, cioè l’individuazione e l’analisi delle parole chiave da utilizzare strategicamente per strutturare, creare contenuti e scegliere i prodotti da offrire sul nostro portale. Questa attività è la base per la SEO (Search Engine Optimization) cioè l’ottimizzazione dei siti per essere più performanti sui motori di ricerca. Se si è a digiuno di certi concetti si consiglia di seguire un corso di formazione SEO come quelli proposti da SEO Cube.

Non ottimizzare il sito per i dispositivi mobile

L’esperienza dell’utente è fondamentale quando si parla di web, motivo per cui un sito deve essere perfettamente funzionale in qualsiasi occasione ed in qualsiasi condizione. Se costruire un portale efficiente per supporti desktop è una questione abbastanza consueta, molto spesso si dimentica di avere le stesse premure per le versioni mobile.

Oggi infatti le visite da smartphone e tablet hanno superato le visite da PC. Per questo motivo è fondamentale che un sito sia sviluppato per essere facilmente navigabile da mobile, che sia in poche parole un sito responsive a tutti gli effetti. Una migliore esperienza da parte degli utenti renderà più semplice la conversione per gli e-commerce, oppure la lettura nei casi dei siti editoriali.

Attenzione ai testi copiati

Probabilmente uno dei problemi principali dei siti è quello della non originalità dei contenuti. È infatti importantissimo che i testi non siano in alcun modo copiati: questo infatti può portare problemi alla reperibilità delle pagine. Google infatti penalizza i contenuti non originali, riducendone la visibilità.

Si tratta di uno dei problemi principali e molto spesso riscontrati e che impediscono ad un sito di performare in maniera ideale. Si riscontra soprattutto per gli e-commerce in cui spesso si tende semplicemente a copia-incollare i contenuti presenti su altri portali, già presenti magari sui siti dei fornitori; non è una cosa però rara anche in blog editoriali, in cui a volte si punta a ribattere notizie da comunicati stampa o da agenzie.

Sito troppo lento

Come già detto in precedenza, è importante che il sito sia funzionale e permetta una perfetta esperienza. Il primo problema in questo caso è l’estrema lentezza di un sito, che rende l’utilizzo un vero e proprio incubo per ogni utente, costringendolo a fuggire subito, avvantaggiando un nostro competitor.

È fondamentale quindi migliorare le performance del nostro sito, riducendo i tempi di attesa e velocizzandolo per venire incontro alle esigenze dei nostri utenti.

