Erling Haaland del Manchester City stabilisce un nuovo record di gol nella Premier League

Il Manchester City ha vinto 4-1 contro il Bounemouth, ma la notizia principale riguarda l’attaccante norvegese Erling Haaland, che ha stabilito un nuovo record personale e di club nella Premier League.

Haaland ha segnato la rete del momentaneo 2-0 per il City, raggiungendo un nuovo traguardo nella storia del club. Il gol, avvenuto da un tap-in dopo l’assist di Phil Foden, ha portato il giocatore norvegese a segnare 27 reti in una singola stagione di Premier League, superando il precedente record di Sergio Aguero con 26 reti fatte in 33 partite.

A livello globale, Haaland ha segnato 33 gol in 33 partite considerando tutte le competizioni in cui il Manchester City ha giocato, un risultato straordinario che lo avvicina ai record di Alan Shearer e Andrew Cole.

Haaland ha ancora 13 gare a disposizione per poter stabilire nuovi record e lasciare un’impronta indelebile nella storia del Manchester City e della Premier League. Il giocatore norvegese si trova a soli sei gol di distanza dal record di Momo Salah, capace di segnare 32 reti nella sua stagione di esordio con la maglia del Liverpool nel 2017/18.

Il giocatore

Erling Haaland è un giovane calciatore norvegese che sta facendo parlare di sé in tutto il mondo. Attualmente milita nel Manchester City, dove ha dimostrato le sue grandi capacità e abilità tecniche. Haaland è considerato uno dei migliori giocatori del suo paese e uno dei più promettenti talenti del calcio europeo.

Il suo arrivo al Manchester City è stato accolto con entusiasmo dai tifosi, che hanno visto in lui un’opportunità per rafforzare la squadra. Il club ha investito molto nella sua formazione ed è pronto a sfruttare al meglio le sue qualità. Haaland ha già dimostrato di essere un giocatore di grande talento, segnando numerosi gol e fornendo assist decisivi.

Inoltre, il calciatore norvegese ha mostrato una grande dedizione all’allenamento e una profonda passione per il gioco. La sua presenza in campo è sempre stata motivante per i compagni di squadra, che hanno apprezzato la sua energia e la sua determinazione. Haaland è diventato un punto di riferimento importante per il Manchester City e si prevede che possa contribuire in modo significativo alla crescita della squadra.

Grazie alle sue eccellenti prestazioni, Erling Haaland è diventato uno dei giocatori più ricercati in Europa. Molti club sono interessati ad acquistarlo, ma il Manchester City non ha intenzione di privarsi di uno dei suoi giocatori più preziosi. Haaland rimarrà quindi al Manchester City ancora per molto tempo, dove continuerà a dare il massimo per portare la squadra al successo.