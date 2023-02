GRANDE FRATELLO VIP: Anticipazioni della puntata del 27 febbraio

Questa sera, lunedì 27 febbraio, alle ore 21:00 su Canale 5 andrà in onda la trentasettesima puntata del famoso reality show “Grande Fratello Vip“, il cui conduttore è Alfonso Signorini e che è prodotto da Endemol Shine Italy.

Nuovi ospiti o nuovi concorrenti?

In questa puntata, verrà finalmente svelata la decisione del Grande Fratello riguardo alla permanenza degli ex di alcuni concorrenti all’interno della Casa. Martina Nasoni, Matteo Diamante e Ivana Mrazova: rimarranno in qualità di ospiti o diventeranno dei veri e propri concorrenti? La risposta stasera.

Il presunto flirt tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia

Negli ultimi giorni, i “vipponi” hanno notato un’avvicinamento tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia, tanto che si sospetta una loro relazione. Ma è tutto vero o si tratta solo di una strategia di Donnamaria per far ingelosire Antonella Fiordelisi? Questa sera, forse, avremo la risposta.

Una sorpresa per Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi, dopo giorni particolarmente difficili, riceverà una bella sorpresa. Quali saranno le reazioni degli altri concorrenti? Non resta che sintonizzarsi questa sera per scoprirlo.

Il televoto cambierà gli equilibri della Casa

Dopo il “Van-gate”, ben sette “vipponi” sono finiti in nomination: Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia, Nicole Murgia, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi. Chi tra di loro abbandonerà definitivamente il gioco? Lo scopriremo grazie al verdetto del televoto, che inevitabilmente cambierà gli equilibri della Casa.

Non perdete la trentasettesima puntata del Grande Fratello Vip stasera alle 21:00 su Canale 5.