Genova, 28enne stuprata in centro

(Adnkronos) – Una donna di 28 anni è stata vittima di una violenza sessuale nel centro di Genova la notte scorsa. La 28enne è stata soccorsa in via della Meridiana dal 118. Portata al pronto soccorso dell’ospedale Galliera è stata sottoposta a un intervento chirurgico per le ferite riportate. Il pronto soccorso ha avvisato la polizia. Sul caso indaga la squadra mobile. Non è il primo caso di stupro a Genova nelle ultime settimane.