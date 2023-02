Francesca Michielin presenta “Cani Sciolti”: il nuovo album in uscita il 24 febbraio

La talentuosa Francesca Michielin inaugura il 2023 con il lancio del suo nuovo progetto discografico, “Cani Sciolti“. Il disco uscirà il 24 febbraio, accompagnato dal singolo “Quello che ancora non c’è”, che sarà trasmesso in radio. L’album, prodotto da Columbia Records/Sony Music Italy, è composto da 12 tracce, di cui 9 inediti, e rappresenta un intenso viaggio dal sapore cantautorale.

Il significato di “Cani Sciolti”

Francesca Michielin ha curato personalmente ogni particolare dell’album, dalla scrittura all’arrangiamento e alla produzione. Il titolo del disco, “Cani Sciolti”, rappresenta le persone dissidenti, che non si piegano alle regole e non seguono il guinzaglio. In questo progetto, la cantautrice e polistrumentista si presenta in maniera sincera e spudorata, affrontando temi intimi e personali, con una forte attitudine grunge.

Il sound di “Cani Sciolti”

Il disco è stato registrato a Bassano del Grappa e finalizzato a Milano, con la direzione artistica di Francesca Michielin e Giovanni Pallotti. Le canzoni sono nude e crude, con arrangiamenti coraggiosi e “controcorrente”, suonate completamente in presa diretta. Il sound si ispira ad artisti internazionali come Rage Against the Machine, The Verve, Red Hot Chili Peppers, Foo Fighters e Radiohead che l’hanno ispirata sin da piccola.

I brani di “Cani Sciolti”

“Occhi grandi grandi” apre il disco con un attacco nu metal, seguito da “Un bosco” e dalle tracce a sfondo sociale “Padova può ucciderti più di Milano” e “Ghetto perfetto”. Il primo brano scritto di “Cani Sciolti” è “Quello che ancora non c’è”, che si colloca tra canzoni d’amore come “Piccola città” e “Claudia”, e temi più analitici come “Bonsoir” e “Carmen”. La cover del disco, realizzata come un finto dipinto, rappresenta la maturità personale e artistica di Francesca, con una rappresentazione del dolore e delle problematiche affrontate e trasformate in qualcosa di potente come il fuoco.

Il tour “Bonsoir! – Michielin10 a teatro”

Per presentare il nuovo album, Francesca Michielin ha organizzato il tour “Bonsoir! – Michielin10 a teatro”. Il tour prodotto da Vivo Concerti debutterà con un doppio sold-out a Bassano del Grappa il 22 e 23 febbraio, e vedrà la cantautrice esibirsi in alcune delle platee più suggestive d’Italia, presentando live i brani inediti del nuovo album e i suoi grandi successi.

Gli instore di presentazione di “Cani Sciolti”

Francesca Michielin incontrerà i suoi fan anche in occasione di tre speciali instore a Padova, Roma e Milano, dove presenterà il nuovo album. I dettagli degli eventi sono i seguenti:

Ven 24/02/2023 – Padova – Mondadori Bookstore – Via Cavour 16 – ore 17.30

Mar 28/02/2023 – Roma – Discoteca Laziale – Via Mamiani 62/a – ore 18.00

Lun 06/03/2023 – Milano – Feltrinelli – Piazza Piemonte 2 – ore 18.30

Francesca Michielin: poliedrica e talentuosa

Francesca Michielin è una delle cantautrici e polistrumentiste più apprezzate della scena contemporanea italiana. Nel corso del 2022, la cantante ha avuto molte soddisfazioni, tra cui la conduzione di X Factor, il suo primo romanzo “Il cuore è un organo” e la seconda stagione del podcast “MASCHIACCI”, di cui è autrice e conduttrice. Francesca Michielin ha dimostrato ancora una volta la sua poliedricità e il suo talento nel campo dell’intrattenimento, stupendo il suo pubblico con ogni nuova iniziativa.

Conclusioni

“Cani Sciolti” è il nuovo album di Francesca Michielin, un progetto discografico intenso e sincero, che rappresenta un viaggio nel mondo della cantautrice e polistrumentista. Il disco uscirà il 24 febbraio e sarà accompagnato dal singolo “Quello che ancora non c’è”. Per presentare il nuovo album, Francesca Michielin ha organizzato il tour “Bonsoir! – Michielin10 a teatro”, che la vedrà esibirsi in alcune delle platee più suggestive d’Italia. La cantautrice incontrerà inoltre i suoi fan in occasione di tre speciali instore a Padova, Roma e Milano. Francesca Michielin continua a stupire il suo pubblico con la sua poliedricità e il suo talento, dimostrandosi una delle artiste più interessanti e complete della scena musicale italiana.