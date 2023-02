Fiorello: l’anima di Rai2

Fiorello è il re indiscusso del piccolo schermo italiano. Da anni, infatti, il conduttore siciliano ha dimostrato di saper conquistare il pubblico con il suo talento, la sua simpatia e la sua creatività. Negli ultimi mesi, poi, il successo di Fiorello sembra essere alle stelle grazie al programma “Viva Rai2“.

Il programma, in onda al mattino su Rai2 dal lunedì al venerdì alle 7.15, è un mix di sketch comici, imitazioni e interviste che vede la partecipazione di ospiti d’eccezione, come i Negramaro ma anche Amadeus, Jovanotti e tanti altri ancora.

Al suo fianco Fabrizio Biggio e Mauro Casciari.

“Viva Rai2” è stato definito da molti come uno dei programmi più divertenti e innovativi degli ultimi tempi, e il merito è soprattutto di Fiorello, che con la sua energia e la sua capacità di coinvolgimento riesce a far divertire e piangere (di risate) il pubblico.

Ma il successo di Fiorello non è solo legato a “Viva Rai2”. Il conduttore, infatti, ha sempre dimostrato di saper rinnovare se stesso e di saper cogliere le opportunità offerte dalla televisione. Da “Karaoke” a “Viva Radio2”, passando per “Sanremo”, Fiorello ha sempre portato un tocco di originalità e di freschezza ai programmi televisivi in cui ha preso parte.

Ma cosa rende Fiorello così amato dal pubblico?

Innanzitutto, la sua capacità di far ridere e di far dimenticare per qualche ora i problemi della vita quotidiana. Ma c’è di più: Fiorello è un artista a tutto tondo, capace di cantare, ballare, recitare e imitare, ma soprattutto di emozionare. Le sue performance sono sempre un mix di comicità e di profondità, di leggerezza e di intensità.

Non a caso, Fiorello è diventato un’icona della Rai. Dopo aver condotto il Festival di Sanremo nel 2020, il conduttore ha portato nuova linfa a Rai2 con “Viva Rai2”. Grazie alla sua partecipazione, la rete ha registrato un notevole aumento degli ascolti, dimostrando che il pubblico apprezza la qualità e l’originalità.

Insomma, Fiorello è l’animatore perfetto per Rai2. Con la sua personalità unica, il conduttore riesce a coinvolgere il pubblico e a creare un clima di festa e di allegria.

“Viva Rai2” è solo l’ultima dimostrazione del talento di Fiorello, che si conferma uno dei conduttori più amati e seguiti della televisione italiana.