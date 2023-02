Finalissima di “Tale e Quale Sanremo”: chi sarà il vincitore?

Sabato 25 e domenica 26 febbraio 2023, l'appuntamento imperdibile è con "Verissimo", in onda su Canale 5 alle ore 16. Francesca Reggiani, dal 28 febbraio in teatro con "Questioni di prestigio", sarà presente per la sua prima intervista a Verissimo e, infine, Matilde Brandi riceverà una sorpresa dal suo nuovo compagno Francesco Tafanelli.