Fedez rompe silenzio social: “Inchiesta tv per scoprire se sono gay…”

(Adnkronos) – “Una giornalista ha contattato tutti i miei amici di infanzia per chiedere se io sia gay. Non sono gay, non avrei problemi a dirlo se lo fossi”. Fedez, dopo una settimana di silenzio social, torna su Instagram con una serie di storie in cui si scaglia contro Fuori dal coro, la trasmissione di Mario Giordano. Il rapper torna a pubblicare contenuti ad una settimana dal bacio con Rosa Chemical sul palco dell’Ariston nella serata finale del Festival di Sanremo 2023. L’episodio, avvenuto mentre Chiara Ferragni era impegnata nella conduzione accanto ad Amadeus, ha alimentato polemiche e rischia di finire in tribunale per un esposto.

“Ho facilitato il lavoro di una giornalista di Fuori dal Coro che ha contattato tutti i miei amici di infanzia chiedendo se fossi omosessuale o se avessi cose da nascondere. Cara giornalista, non sono omosessuale. Se lo fossi, lo direi”, dice Fedez, tornato online dopo una settimana di insolito silenzio mentre la moglie ha continuato a pubblicare video e foto con i figli ma non con il marito. “Trovo che il giornalismo di inchiesta mal si concili con inchieste del cazzo come questa. Caro Mario Giordano, cari amici di Fuori dal Coro, siete la cloaca del giornalismo. Perché Fuori dal Coro ha la priorità di fare un’inchiesta su di me per vedere se sono omosessuale? Forse perché ho mostrato le foto dei vostri amici fascistelli vestiti da nazisti?”, dice facendo riferimento all’esibizione a Sanremo, durante la quale ha strappato la foto del sottosegretario Bignami in uniforme nazista.

“Non posso fare e dare lezioni di morale e coerenza a nessuno, ma ci metto sempre la faccia. Non taggo il profilo della giornalista, non lo faccio altrimenti piangerebbe da oggi fino all’uscita del servizio… Non vedo l’ora di vedere questa grande inchiesta su Fedez”.

LA REPLICA – Mario Giordano replica con parole affidate al profilo Twitter della trasmissione. “Caro Fedez, ti sei sbagliato. Fuori dal coro non ha mandato nessuna giornalista a fare domande sul tuo orientamento sessuale”, le parole del giornalista. “Mi spiace deluderti ma questa settimana manderemo in onda come sempre inchieste sulla sanità, sulla sicurezza, sulle case occupate, e nessun servizio su di te. Per cui ti pregherei di rivolgere altrove le tue frasi insolenti”: