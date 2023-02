Elena Sofia Ricci: “Combattente sarà il brano del mio ingresso sul palco dell’Ariston”

«Il palco di Sanremo fa tremare le gambe a tutti, non so come facciano i cantanti. Ho un rito propiziatorio che mi porto dietro dal teatro ma non lo posso svelare, è un omaggio al mio primo maestro Mario Scaccia», racconta Elena Sofia Ricci a Trend & Celebrities su RTL 102.5 News.

«Ieri ho debuttato al Teatro Quirino a Roma e quella paura ce l’ho ancora, anzi, con gli anni aumenta perché ci sono maggiori aspettative. Quando sei più giovane sei meno consapevole. Il palco dell’Ariston è particolarmente insidioso ma sono tranquilla perché stavolta sarò lì per presentare “Fiori sopra l’inferno”, questo film a tre parti che partirà dal 13 febbraio. Sono sostenuta da Amadeus e Gianni Morandi che sono due persone meravigliose e amici, sono serena. Certo, c’è la scalinata da affrontare».

«Mi hanno chiesto il brano per l’entrata e ho scelto “Combattente” di Fiorella Mannoia, un brano in line con il personaggio di Olivia Battaglia che interpreto in Fiori sopra l’inferno e anche per me», dice a RTL 102.5 News.