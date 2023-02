Elena Mulas: “Nel mondo dell’ottica non sempre la moda va di pari passo al benessere visivo”

(Adnkronos) – Dal suo studio di Dorgali, in Sardegna, l’optometrista mette a disposizione della clientela strumenti informativi e tecnici per guadagnare non solo in qualità visiva ma soprattutto per rafforzare il benessere nella quotidianità dell’uso degli occhiali.

Dorgali, 23/02/23. La rivoluzione nel campo della vista passa dal concetto di benessere, dallo star bene con lenti e montatura, dalla scelta del giusto prodotto in base alle esigenze del singolo: di questo è convinta Elena Mulas, responsabile a Dorgali, in Sardegna, di un centro ottico dall’alto valore aggiunto, dove è possibile ricevere consulenza per la scelta degli occhiali da vista e da sole. Perché il benessere è così importante? “Talvolta si è portati a cedere alle mode del momento, allo stile più usato in un determinato periodo storico, sacrificando lo star bene per accettare una montatura che in realtà crea fastidio”, racconta Elena Mulas. In questo caso, come spiegato dalla responsabile del centro ottico di Dorgali, alcuni perdono persino la visione periferica pur di indossare un occhiale di un brand conosciuto, danneggiando direttamente quel benessere visivo tanto importante per la qualità della vista di una persona. Un errore che la titolare di Ottica Mulas ha visto commettere ripetutamente, soprattutto da chi cerca il fai da te o da chi non ha trovato la consulenza adeguata. “Per questo motivo il mio mantra si basa sul benessere e sull’empatia verso le persone. Ascolto le loro esigenze, così posso comprendere meglio come aiutarle”, sottolinea Mulas, conosciuta a Dorgali affettuosamente come ‘l’ottichessa’. Ottica Mulas rappresenta il punto di riferimento per il benessere visivo, non solo a Dorgali ma anche nelle località che orbitano attorno alla cittadina del nuorese, con la clientela che si reca nel centro ottico per richiedere una consulenza dell’esperta titolare. Elena Mulas ha acquisito vasta conoscenza della materia negli anni di studio a Vinci presso l’stituto di Ricerca e di Studi in Ottica e Optometria: nella scuola dell’istituto toscano, la professionista ha trascorso tre anni di specializzazione, proseguendo con ricerche portate avanti tutt’oggi nel campo optometrico e dell’ottica. Un’esperienza messa a disposizione della comunità, per offrire il benessere visivo, ciò che realmente conta per star bene nella visione quotidiana.

