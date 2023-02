Dott. Gianpaolo Cannizzo: i consigli di estetica dentale dal dentista simbolo di Milano

(Adnkronos) –

Milano, 24 Febbraio 2023. Negli ultimi anni, la tipologia di interventi eseguiti nel campo dell’estetica dentale è migliorata notevolmente. “Oggi non andiamo dal dentista solo per problemi di salute. Sempre più pazienti si rivolgono all’odontoiatria estetica per migliorare l’aspetto del loro sorriso, avvicinandosi al loro ideale”, spiega il Dott. Gianpaolo Cannizzo, il dentista milanese dei Vip.

Una lunga storia professionale la sua che l’ha visto accompagnare persino il Presidente Silvio Berlusconi tra gli ambulatori del suo studio. Il Dr Cannizzo, cura da anni il sorriso di soubrette, calciatori, personaggi dello spettacolo e politici.

Proprio dal suo studio, arrivano i consigli che fanno del sorriso di molti Vip il sorriso più amato dagli italiani.

“L’estetica dentale è una delle specialità più avanzate dell’odontoiatria”, spiega il Dott. Gianpaolo Cannizzo, “all’interno di questo ramo, ci sono molti trattamenti che si adattano alle esigenze di ogni paziente, dallo sbiancamento alle faccette in ceramica, fino all’implantologia. Il tutto per ottenere denti perfettamente allineati e splendenti”.

Al fine di ottenere il miglioramento estetico desiderato dal paziente, “il trattamento viene effettuato in modo personalizzato, scegliendo le procedure che meglio si adattano alla situazione del paziente”, spiega il Dr Cannizzo che fin da subito specifica che è meglio diffidare da coloro i quali offrono dei pacchetti prestabiliti di estetica dentale. “Ogni paziente ha esigenze diverse e particolari”, incalza il dentista dei Vip, “non si scherza con l’equilibrio e la salute del cavo orale”. Dopo un’analisi facciale, gli esperti in estetica dentale propongono i possibili cambiamenti in ogni paziente, in base alle proprie caratteristiche e alle proporzioni del viso e della bocca.

“A causa dei progressi nei trattamenti dentali che hanno avuto luogo negli ultimi anni, sempre più interventi estetici possono essere eseguiti per ottenere un sorriso perfetto. Tra questi c’è lo sbiancamento dentale”, spiega il Dott Gianpaolo Cannizzo. “Lo sbiancamento dentale è il trattamento estetico più richiesto negli ultimi anni. Si tratta di schiarire il colore dei denti che hanno perso il loro bianco naturale nel tempo o a causa del consumo di alcuni alimenti e bevande”.

Poi, in ordine, ci sono gli interventi di ortodonzia mirata, le faccette dentali – costituite da un sottile foglio di materiale composito o di porcellana posto sulla parte visibile del dente – e l’implantologia dentale mirata di protesi.

“Se una persona sta pensando di cambiare la forma del tuo sorriso e di ottenere i denti che hai sempre sognato”, spiega il Dr Cannizzo, “è fondamentale, prima di tutto, prendersi cura della propria salute orale con i prodotti e i giusti accessori che contribuiscono di non poco a comprendere e a meglio valutare quale tipo di intervento estetico è applicabile o avrebbe più successo a seconda del paziente che lo richiede”.

Nulla dunque, è dato al caso. “Anche il non sottovalutare la possibilità di procedere per grado senza intervenire perché presi dalla fretta di voler cambiare sorriso”, conclude il Dott Gianpaolo Cannizzo. “Consiglio sempre quanto segue: prima di preoccuparsi per l’estetica del cavo orale, mettere sempre la salute della bocca al primo posto. L’uso di spazzolini da denti, dentifrici al fluoro, collutori e altri accessori per l’igiene dentale sono il fondamento di denti e gengive sani e belle da mostrare e da vedere”.

