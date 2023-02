Dexcom presenta l’accuratezza, la semplicità e la connettività del suo portafoglio CGM al convegno ATTD mentre l’accesso al CGM si espande globalmente

Il portafoglio include Dexcom G7, Dexcom ONE e Dexcom G6 e offre le opzioni CGM più efficaci, facili da usare, connesse e coperte per le persone affette da diabete in tutto il mondo.

Il portafoglio si basa sull’accuratezza ineguagliata di Dexcom CGM, 1 confermata da un numero maggiore di ricerche sottoposte a peer review rispetto a qualsiasi altro sistema CGM disponibile sul mercato.

I simposi, i poster e le presentazioni del convegno ATTD continuano a confermare che l’uso di Dexcom CGM è importantissimo per la gestione ottimale del diabete rispetto al CGM basato su analisi intermittenti e digitopunture.

SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–DexCom, Inc. (NASDAQ: DXCM), leader mondiale nel campo del monitoraggio continuo della glicemia (CGM) per persone affette da diabete, in occasione della 16esima edizione del convegno internazionale su tecnologie e trattamenti avanzati del diabete (ATTD, Advanced Technologies and Treatments for Diabetes) che si terrà a Berlino il 22-25 febbraio 2023, presenterà i punti di forza del suo portafoglio CGM e rivelerà nuove evidenze cliniche e basate su casi reali che continuano a dimostrare l’efficacia di Dexcom CGM.

“L’anno scorso abbiamo presentato all’ATTD il nostro portafoglio ampliato di sistemi Dexcom CGM”, spiega Jake Leach, vicepresidente esecutivo e direttore operativo Dexcom. “Quasi un anno dopo, siamo molto lieti di poter comunicare che Dexcom G7 è già disponibile in otto paesi, che Dexcom ONE ha svolto un ruolo significativo nell’aiutare ad ampliare la copertura con il CGM per milioni di altre persone affette da diabete e che Dexcom G6 continua a essere una soluzione ineguagliata nel settore per quanto riguarda la connettività con sistemi di somministrazione automatizzata di insulina e app per la verifica digitale dello stato di salute”.

Dexcom G7, il sistema di CGM più efficace e semplice, ora è disponibile in otto paesi – Stati Uniti, Germania, Regno Unito, Irlanda, Austria, Hong Kong, Nuova Zelanda e Sud Africa – e ulteriori lanci sono previsti nel 2023. Il feedback offerto dagli utenti iniziali di Dexcom G7 è stato estremamente positivo, con un apprezzamento uniforme per le dimensioni inferiori del 60% del dispositivo indossabile,* il periodo di riscaldamento più breve sul mercato† e un’app più intuitiva e che quindi invoglia maggiormente a essere utilizzata. Inoltre, il 97% degli utenti iniziali che hanno partecipato al sondaggio ha affermato che Dexcom G7 è facile da usare.2

Dexcom ONE continua ad aiutare ad ampliare l’accesso al CGM globalmente offrendo un’opzione semplice e accurata‡,3 per soddisfare la varietà di esigenze di clienti, medici e responsabili dei pagamenti in tutto il mondo. Ciò è stato un elemento essenziale delle iniziative di accesso globale intraprese dall’azienda, che hanno espanso la copertura rimborsata a Dexcom CGM fuori degli Stati Uniti a più di 3,5 milioni di persone negli ultimi 18 mesi. Dalla Spagna all’Estonia e all’Inghilterra, un numero sempre maggiore di persone affette da diabete sta ottenendo accesso al CGM in tempo reale mentre continua il lancio di Dexcom ONE in ulteriori mercati.

Dexcom G6 è il sistema CGM più connesso al mondo,4 con centinaia di migliaia di utenti ora connessi a pompe e penne insuliniche e che usano app per la verifica digitale del loro stato di salute.§ L’ecosistema Dexcom offre ai clienti una scelta più ampia grazie alle partnership strette con vari produttori di sistemi per la somministrazione automatizzata di insulina e a un’infrastruttura di API che permette la connettività con numerosi partner per la verifica digitale dello stato di salute, come Garmin, Sugarmate, Glooko e Happy Bob. La piattaforma di connettività dell’azienda sta aiutando a rendere la gestione del diabete più comoda per gli utenti di Dexcom G6 di quanto non sia stato finora possibile.

Inoltre, nuove evidenze cliniche e basate su casi reali continuano a dimostrare che l’uso di Dexcom CGM è importantissimo per la gestione ottimale del diabete, al tempo stesso aiutando a espandere l’accesso al CGM e il suo uso in nuove popolazioni di pazienti. Alcune delle evidenze più recenti che dimostrano l’efficacia di Dexcom CGM saranno evidenziate in poster, presentazioni e durante i simposi Dexcom che si terranno all’ATTD.

Panoramica sui simposi Dexcom

Dexcom continua a essere leader nello sviluppo della tecnologia CGM in tutti gli aspetti del diabete

Giovedì 23 febbraio 2023, 15:00 – 16:30 CET, nella Plenary Hall A6



Moderato da Daniel Chernavvsky, MD

Questo programma formativo sarà focalizzato su Dexcom CGM e sul suo uso con pazienti diabetici sia di tipo 1 che di tipo 2. Saranno illustrati esiti reali e correlazionali di Dexcom G7 e le sue caratteristiche uniche, prestando particolare attenzione all’uso di Dexcom CGM in pazienti di tipo 2 trattati con insulina in modo intensivo e non intensivo. Infine, saranno presentati risultati del primo studio “first-in-human” e l’algoritmo Dexcom-TypeZero AID di nuova generazione.

Dexcom CGM: trasformare il percorso di cura per il diabete di tipo 2

Venerdì 24 febbraio 2023, 08:00 – 08:50 CET, nella Hall A3



Moderato da Noriko Kodani, MD, PhD

Questo programma riesamina le linee guide per la prassi clinica aggiornate di recente sull’uso di rtCGM nella gestione del diabete di tipo 2. Includerà sia una presentazione che evidenzierà nuovi dati sull’uso tempestivo di rtCGM per il percorso di cura per il diabete di tipo 2, sia un esame su come migliorare l’accesso per persone affette da diabete di tipo 2 e su come regimi insulinici meno intensivi siano posizionati per influire sull’uso e sull’adozione di rtCGM nella prassi clinica. Infine, saranno riesaminate le modalità di semplificazione della revisione di dati CGM, specificamente per il diabete di tipo 2, e le iniziative che sono state intraprese per integrare i dati Dexcom Clarity nelle cartelle cliniche elettroniche ai fini di flussi di lavoro clinici più efficienti.

All’avanguardia: uso ospedaliero di Dexcom G6 e sistemi per la somministrazione automatizzata di insulina

Venerdì 24 febbraio 2023, 16:40 – 18:00 CET, nella Hall A5



Moderato da Erin Cobry, MD

La comparsa della tecnologia per il trattamento del diabete in ambito ospedaliero promette di rivoluzionare la gestione della glicemia e cambiare radicalmente lo standard di cura. In questa sessione i partecipanti scopriranno come queste tecnologie stanno alimentando la possibilità in vari ambienti ospedalieri e popolazioni di pazienti. Il gruppo di esperti che interverranno discuterà il proseguimento di Dexcom rtCGM dopo il ricovero e un’associata analisi dell’accuratezza nella popolazione pediatrica, la preservazione della capacità dell’unità di terapia intensiva utilizzando Dexcom G6 in un’unità per cure meno intense (“stepdown”) per pazienti ricoverati per chetoacidosi diabetica, la fattibilità di un sistema per la somministrazione automatizzata di insulina in pazienti affetti da diabete di tipo 1 o 2 in un’unità medico-chirurgica e l’uso perioperativo della somministrazione di insulina in un ciclo completamente chiuso.

Per maggiori informazioni su queste presentazioni e per registrarsi in modo da partecipare virtualmente al convegno visitare https://attd.kenes.com/.

Informazioni su DexCom, Inc.

DexCom, Inc. mette in grado le persone di prendere il controllo in tempo reale della loro salute mediante innovativi sistemi di monitoraggio continuo della glicemia (CGM). Con sede a San Diego, California e operazioni in tutta Europa e vari paesi dell’Asia/Oceania, Dexcom è emersa come leader nella sviluppo della tecnologia per il trattamento del diabete. Prestando attenzione alle necessità di utenti, caregiver e fornitori di servizi sanitari, Dexcom si impegna per semplificare e migliorare la gestione del diabete in tutto il mondo. Per maggiori informazioni su Dexcom visitare https://www.dexcom.com/en-us/about-dexcom.

*Rispetto a un sistema Dexcom CGM di generazione precedente.



†Dexcom G7 può completare il riscaldamento entro 30 minuti mentre sistemi CGM di altre marche richiedono fino a un’ora o più.



‡Risultati ottenuti con lo studio Dexcom G6, che utilizza lo stesso applicatore e sensore (e algoritmo) impiegati da Dexcom ONE.



§Per saperne di più sulla compatibilità e l’integrazione di pompe insuliniche con i sistemi Dexcom CGM visitare dexcom.com/integrate.

1 Guide all’uso dei sistemi Dexcom G7, Dexcom G6 e Dexcom ONE CGM.



2 Dexcom, dati in archivio, 2021.



3 Shah V et al. Diabetes Technol Ther. 2018;20(6):428-433.



4 Dexcom, dati in archivio, 2022.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Referente per i media

James McIntosh



619-884-2118



james.mcintosh@dexcom.com

Referente per gli investitori

Sean Christensen



858-203-6657



sean.christensen@dexcom.com