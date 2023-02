“Da zero a un milione”: il nuovo video corso di Nicola Sangiorgi

Nicola Sangiorgi, imprenditore digitale bresciano nato a Desenzano del Garda nel 1987, ormai noto per aver fondato la All Service Web Agency, ovvero una delle agenzie di comunicazione e marketing digitale più attive in Italia è pronto finalmente a lanciare il suo video corso on line.

Nicola parlaci un po’ di questo tuo nuovo progetto

“Da zero a un milione” è un video corso creato appositamente per ragazzi ed imprenditori che vogliono affacciarsi al settore digitale e capire le opportunità che questo vastissimo mondo ci offre.

Nello specifico all’interno del corso spiego nei dettagli, passo passo, ciò che realmente ho realizzato in breve tempo, ovvero creare una web agency da 1 milione l’anno di fatturato partendo completamente da zero.

In questo corso illustro tramite dei brevi video tutti gli step che hanno portato la mia agenzia, la All Service Web Agency, a fatturati che nemmeno io avrei mai pensato di raggiungere in cosi pochi anni.

Il corso inizia con la spiegazione della mia start up basata sulla vendita di servizi web per le aziende, inizialmente legati solo al mondo dei social, per poi giungere gradualmente ad ogni servizio di digital marketing.

L’autoproduzione e lo studio del settore, sono sicuramente la chiave che ha messo in moto il decollo della mia agenzia e ci tengo a precisarlo nel corso, in quanto senza il duro lavoro personale penso sia impossibile raggiungere una rapida e concreta escalation commerciale.

Altri punti chiave del corso sono sicuramente il metodo di acquisizione clienti e collaboratori, tramite la creazione del call center interno e la gestione degli annunci web pubblicitari sui social e sui portali finalizzati a concretizzare decine di colloqui.

Importante e spiegato con chiarezza è anche il metodo di raggiungimento delle partnership con banche e finanziarie perché dopo la mia esperienza nel mondo del commerciale, sono sempre più convinto che l’appoggio ed il sostegno finanziario, nonché le modalità di pagamento dei servizi al cliente, siano fondamentali per il decollo di qualsiasi business.

Specifico inoltre che il mio video corso non sarà di certo una garanzia per fare soldi facili, ma vi posso garantire che con questo metodo e tanta voglia di lavorare, qualcosa di concreto, commercialmente parlando, lo si possa tranquillamente ottenere.

Il corso si conclude con un discorso legato alla diversificazione dei business perché è ormai risaputo che con una buona strategia di comunicazione e di digital marketing si possa veramente vendere qualsiasi bene e servizio ed è per questo che la mia agenzia, pur avendo come core business la vendita di servizi web pubblicitari, oggi propone anche altro come impianti fotovoltaici, robot per aziende e noleggio di auto.

Grazie al digital marketing oggi sono riuscito a prendermi una fetta di mercato in settori che fino a poco tempo fa nemmeno consideravo e conoscevo ed è anche per questo motivo che il mio corso può essere utile per chiunque sia interessato a far crescere il proprio business a prescindere da quale esso sia”.