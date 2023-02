Da Noi a ruota libera: la puntata del 26 febbraio

Linea Verde, il noto programma televisivo dedicato alla natura e all’enogastronomia, arriva in Campania per raccontare la festa di Sant’Antonio Abate. Qui, tra le testimonianze più antiche, si trova la città di Cuma, la prima colonia greca al mondo, fondata nel VIII secolo a. C. La festa dei carri a Macerata Campania Peppone e Beppe si rincontreranno infine a Macerata Campania, dove tutta la comunità si prepara per la festa di Sant’Antonio Abate, costruendo enormi carri che sfilano per le vie del paese.