Cospito, la difesa valuta ricorso a Corte europea diritti dell’uomo

(Adnkronos) – La difesa di Alfredo Cospito valuta il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo dopo il rigetto della richiesta di revoca del 41 bis per l’anarchico che, venerdì scorso, è arrivato anche dalla Cassazione. Cospito da ieri è tornato nel carcere di Opera dopo aver trascorso alcuni giorni nell’ospedale San Paolo. L’anarchico è in sciopero della fame da oltre quattro mesi contro il regime di ‘carcere duro’ cui è sottoposto per quattro anni.