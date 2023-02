Combatti la cellulite dall’interno: scopriamo la bromelina

La cellulite è un problema che molte donne affrontano, caratterizzato da un accumulo di grasso sottocutaneo che dà luogo alla famosa pelle a buccia d’arancia. Questa condizione può essere estremamente frustrante e può influire negativamente sull’autostima di ognuna di noi, specialmente in estate, quando si tende a scoprire di più le gambe.

Ma perché la cellulite affligge soprattutto noi donne? Ed esistono dei modi per prevenire e trattare la cellulite? La risposta è sì, e uno degli alleati più potenti in questa “battaglia” è contenuto nel comunissimo ananas: si tratta della bromelina, un principio attivo dall’azione drenante che va a lavorare proprio sull’edema che causa la cellulite.

Ma andiamo per ordine, e scopriamo qualcosa in più sulla pelle a buccia d’arancia.

Se dici cellulite dici donna: perché?

La cellulite si manifesta principalmente nelle donne a causa della loro anatomia. Le cellule di grasso nelle donne sono più grandi e più vicine alla superficie dell’epidermide della pelle rispetto a quelle degli uomini. Inoltre, le donne hanno una struttura di tessuti connettivi più debole rispetto agli uomini, il che rende più facile per il grasso accumularsi e creare la cellulite.

Ci sono poi alcuni fattori che possono aumentare il rischio di sviluppare la cellulite. Un’alimentazione scorretta e uno stile di vita sedentario possono contribuire all’accumulo di grasso. Inoltre, l’assunzione di fumo e alcolici può danneggiare la pelle e peggiorare la cellulite.

Prevenire la cellulite si può: ecco alcuni consigli

Per prevenire la cellulite, è importante seguire un’alimentazione equilibrata e ricca di nutrienti. L‘esercizio fisico regolare, soprattutto quello che mira a tonificare i muscoli, può aiutare a mantenere un peso salutare e a prevenire l’accumulo di grasso. Bere molta acqua può aiutare a mantenere la pelle idratata e sana.

Per trattare la cellulite nei suoi diversi stadi, è possibile optare per massaggi drenanti, trattamenti estetici come la radiofrequenza e l’utilizzo di creme specifiche. Tuttavia, sappiamo bene che questi trattamenti possono essere costosi e richiedere molto tempo per ottenere risultati significativi.

Ed ecco che arriva in nostro soccorso un principio attivo che ci aiuta a combattere la cellulite dall’interno, grazie alla sua azione benefica sulla circolazione: la bromelina.

Scopriamo la bromelina, il tesoro nascosto dell’ananas

La bromelina è un enzima presente nell’ananas che ha proprietà anti-infiammatorie e digestive. La bromelina viene estratta dal gambo dell’ananas e può essere utilizzata come integratore alimentare.

In generale, la bromelina ha molteplici benefici, tra cui la capacità di migliorare la digestione, perché facilita l’assimilazione delle proteine. Inoltre, la bromelina ha proprietà antinfiammatorie, che la rendono utile per trattare malattie infiammatorie come l’artrite.

Per quanto riguarda la cellulite, la bromelina agisce migliorando la circolazione e la digestione. Una migliore circolazione aiuta a ridurre l’accumulo di grasso sottocutaneo, che è alla base della cellulite. Inoltre, una digestione migliore aiuta a evitare l’accumulo di tossine e scorie nel corpo, che possono peggiorare la cellulite.

Inoltre, le proprietà antinfiammatorie della bromelina possono aiutare a ridurre l’infiammazione associata alla cellulite. L’infiammazione può peggiorare la cellulite rendendo più difficile per il corpo scomporre e metabolizzare il grasso.

