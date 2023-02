Cielo presenta: “Lo sguardo di Lei”, un ciclo di film che racconta l’amore attraverso gli occhi delle donne

Cielo, il canale televisivo italiano, presenta “Lo sguardo di Lei”, un nuovo ciclo di film che racconta l’amore in tutte le sue sfaccettature, a partire dal 24 febbraio. Il ciclo è composto da otto pellicole, tutte dirette da donne, che saranno trasmesse ogni venerdì alle ore 21.15.

Il tema centrale del ciclo è l’amore, declinato sia nei suoi aspetti più dolorosi e drammatici, sia in quelli più leggeri e sfumati. I film saranno raccontati attraverso il rapporto tra paziente e medico, ambientato nello studio di uno psicanalista, in cui la paziente si racconta al dottore, rappresentando il telespettatore.

Il ciclo dei film

“Lo sguardo di Lei” è un ciclo di film che rappresenta l’espressione di libertà e consapevolezza di sé, in cui la regista Rocío Muñoz Morales interpreta la paziente che si racconta, e il film diventa esperienza vissuta, direttamente o per interposta persona.

Il ciclo di film si snoda in tre ambienti: la sala d’attesa, lo specchio moltiplicatore di personalità e la sala da visita, fino ad arrivare alla seduta psicanalitica, in cui si sviluppa il racconto intimo. La narrazione prende vita attraverso un gioco di rimandi tra paziente e medico, che aiuta a capire il film attraverso i suoi snodi principali, introducendo i passaggi fondamentali della pellicola in corrispondenza di alcune parole chiave.

Le otto pellicole, dirette da altrettante donne, saranno introdotte da brevi filmati, ideati e prodotti dal team di Cielo. Il ciclo si apre con “Bianca come la neve”, film del 2019 di Anne Fontaine, in prima visione su Cielo. Segue “Mal di pietre”, film del 2016 di Nicole Garcia, in 1ª tv su Cielo.

Il ciclo prosegue con “Ritratto della giovane in fiamme”, film del 2019 di Cėline Sciamma, in onda su Cielo il 10 marzo, che racconta l’amore tra due donne nella Francia del 1770. “L’amante inglese“, film del 2009 di Catherine Corsini, va in onda il 17 marzo, in cui il triangolo marito-moglie-amante è al centro della vicenda.

Il 24 marzo va in onda “L’amante russo”, film del 2020 di Danielle Arbid, in cui Hélène, una professoressa di lettere presso un’università parigina, si innamora di un diplomatico russo sposato. Il 31 marzo è la volta di “Cosa dirà la gente”, film del 2017 di Iram Haq, in cui Nisha, una ragazza di sedici anni, è costretta a trasferirsi in Pakistan contro la sua volontà.

Il ciclo prosegue con “Curiosa”, film del 2019 di Lou Jeunet, in onda il 7 aprile, in cui viene raccontato un sensuale triangolo amoroso nella Parigi del 1895. A chiudere il ciclo è “Two mothers”, film del 2013 di Anne Fontaine, ambientato in Australia, che racconta la relazione tra due ragazzi che finiscono per innamorarsi l’uno della madre dell’altro.

Il ciclo di film “Lo sguardo di Lei” rappresenta un’occasione unica per scoprire l’amore attraverso gli occhi delle donne, raccontato in tutte le sue sfumature e intensità. Le pellicole, dirette da registe di talento, rappresentano l’espressione di libertà e consapevolezza di sé, in cui le donne sono le protagoniste indiscusse.

Cielo, con questa nuova produzione originale, conferma il suo impegno nel portare in televisione contenuti di alta qualità, in grado di soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più esigente e attento alle nuove tendenze. Il ciclo di film “Lo sguardo di Lei” è una vera e propria esperienza cinematografica, che non mancherà di emozionare e coinvolgere gli spettatori.

In sintesi, “Lo sguardo di Lei” è un ciclo di film imperdibile per tutti coloro che amano il cinema e sono alla ricerca di nuove esperienze narrative. La programmazione, che si snoda in otto appuntamenti, rappresenta un’occasione unica per scoprire l’amore attraverso gli occhi delle donne e per immergersi in un universo di emozioni e passioni.