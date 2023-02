Ciao Maurizio: Silvia Toffanin seguirà i funerali in diretta su Verissimo in collaborazione con TG5

Il mondo del giornalismo e della televisione italiana piange la scomparsa di Maurizio Costanzo, una figura importante che ha fatto la storia dell’informazione e della cultura del nostro paese. Verissimo in collaborazione con TG5 presenta “Ciao Maurizio”, un’occasione per dare l’ultimo saluto a questa grande personalità.

La trasmissione andrà in onda lunedì 27 febbraio 2023 alle ore 14.00 e sarà condotta da Silvia Toffanin dallo studio di “Verissimo”. La trasmissione seguirà in diretta i funerali solenni di Maurizio Costanzo che si svolgeranno presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma.

Documentando minuto per minuto l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo, “Ciao Maurizio” avrà la collaborazione del TG5 e vedrà la partecipazione di Cesara Buonamici e Katia Ricciarelli in studio a Milano, mentre gli inviati Dario Maltese e Susanna Galeazzi saranno in collegamento da Roma.

Un tributo doveroso ad un grande personaggio che ha lasciato un segno indelebile nella cultura e nel giornalismo italiano. “Ciao Maurizio” è l’occasione per tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato di dirgli addio e di ricordarlo come una persona che ha dedicato la sua vita alla cultura e alla divulgazione dell’informazione.