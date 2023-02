Bentley Systems annuncia l’acquisizione di EasyPower®, leader nei software di ingegneria per i sistemi elettrici

Integrare ampiamente la modellazione e l’analisi elettrica in tutto il ciclo di vita dei digital twin dell’infrastruttura

EXTON, Pa.–(BUSINESS WIRE)–Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), società di software per l’ingegneria delle infrastrutture ha annunciato oggi di aver acquisito EasyPower, sviluppatore leader di strumenti software per la progettazione e l’analisi, comprese le soluzioni per la protezione da archi elettrici, per i professionisti dell’ingegneria elettrica. Fin dalla sua fondazione nel 1984, EasyPower, con sede a Portland, nell’Oregon, ha combinato in modo innovativo la modellazione e l’analisi basata sulla grafica per rendere la soluzione di problemi complessi di ingegneria elettrica sempre più semplice e accessibile. I prodotti EasyPower sono utilizzati principalmente per la progettazione, l’analisi e il monitoraggio dei sistemi di distribuzione dell’energia elettrica che servono impianti industriali e commerciali, per garantire sicurezza, affidabilità e conformità alle normative.





L’acquisizione di EasyPower da parte di Bentley, per estendere la progettazione e l’analisi integrata e iterativa di sistemi di energia elettrica per digital twin dell’infrastruttura di ogni tipo, amplia la sua completezza nell’ingegneria delle infrastrutture. In un futuro sempre più elettrificato e con risorse energetiche distribuite in modo eterogeneo e capillare su entrambi i lati del “contatore”, tutti gli asset infrastrutturali trarranno beneficio, in termini di prestazioni, economia, sicurezza e resilienza, da una continua simulazione e valutazione delle condizioni e progettazioni di asset di distribuzione dell’energia nel ciclo di vita del loro progetto e della loro gestione. Le priorità di Bentley Systems comprendono l’integrazione dello schema e dei flussi di lavoro digitali di EasyPower con le applicazioni OpenBuildings, OpenFlows, OpenPlant, OpenRail e Bentley Raceway and Cable Management.

Greg Bentley, CEO, ha dichiarato: “ Tutti i progetti e gli asset infrastrutturali hanno sistemi di distribuzione dell’energia che troppo spesso vengono analizzati utilizzando software inutilmente complicati e scollegati dai flussi di lavoro BIM 3D/4D e dai digital twin. Incorporando EasyPower nel nostro portafoglio di progettazione e modellazione e nella nostra piattaforma iTwin, possiamo contribuire a far sì che i sistemi di distribuzione che alimentano le infrastrutture si adattino più facilmente ai nuovi imperativi di sostenibilità e resilienza, rendendo al contempo la garanzia di sicurezza elettrica più onnipresente, accessibile e durevole”.

Kevin Bates, CEO di EasyPower, ha dichiarato: “ Siamo lieti di unirci a Bentley Systems in questo momento di svolta per l’energia elettrica nelle infrastrutture e nei digital twin dell’infrastruttura. Da quasi 40 anni, in EasyPower semplifichiamo i complessi problemi di ingegneria elettrica e aiutiamo i nostri clienti a portare a termine il lavoro con sicurezza. Il nostro scopo è sempre stato quello di rendere l’elettricità più accessibile, più affidabile e più sicura da usare. All’interno di Bentley Systems e per Bentley Systems, ora possiamo aumentare in modo sostanziale la portata di EasyPower, in tutto il mondo, in tutti i settori infrastrutturali e in tutti i cicli di vita di digital twin!”

L’acquisizione di EasyPower prevede inizialmente l’integrazione di 45 colleghi esperti in Nord America.

Per saperne di più, visita www.easypower.com.

Immagine

L’interfaccia intuitiva di EasyPower consente agli utenti di digitalizzare i propri sistemi elettrici e permette di progettare, analizzare e ottimizzare sistemi complessi di distribuzione dell’energia elettrica. Immagine per gentile concessione di Bentley Systems.

Video

EasyPower ha automatizzato la progettazione e l’analisi dei sistemi elettrici.

