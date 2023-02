Banca mondiale, chi è il nuovo presidente Ajay Banga

(Adnkronos) – Presidente di Exor dal 2022, vicepresidente di General Atlantic, presidente esecutivo di Mastercard: è lunga la serie di incarichi ai massimi vertici di grandi gruppi di Ajaypal Singh Banga, il top manager indiano-statunitense nominato dal Presidente Usa Joe Biden come presidente della Banca Mondiale. Classe 1959, Banga è nato in India nel cantone Khadki di Pune, in una famiglia sikh, dove era distaccato suo padre, un ufficiale dell’esercito. Banga è cresciuto e ha frequentato scuole in tutta l’India, a Secunderabad, Jalandhar, Delhi, Ahmedabad, prima di finire gli studi a Shimla.

Ajay Banga è attualmente vicepresidente di General Atlantic e presidente di Exor. In precedenza è stato presidente e amministratore delegato di Mastercard, guidando l’azienda attraverso una trasformazione strategica, tecnologica e culturale. Nel corso della sua carriera, Ajay è diventato un leader globale nella tecnologia, nei dati, nei servizi finanziari e nell’innovazione per l’inclusione.

È presidente onorario della Camera di commercio internazionale, in qualità di presidente dal 2020 al 2022. E’ anche amministratore indipendente di Temasek. È diventato consulente del fondo incentrato sul clima di General Atlantic, BeyondNetZero, al suo inizio nel 2021. In precedenza ha fatto parte dei consigli di amministrazione della Croce Rossa americana, Kraft Foods e Dow Inc. Ajay ha lavorato a stretto contatto con il vicepresidente Harris come Co- Presidente del Partenariato per l’America Centrale.

È membro della Commissione Trilaterale, amministratore fondatore del Forum di partenariato strategico tra Stati Uniti e India, ex membro del Comitato nazionale per le relazioni tra Stati Uniti e Cina e presidente emerito dell’American India Foundation. È co-fondatore del Cyber ​​Readiness Institute, vicepresidente dell’Economic Club di New York ed è stato membro della Commissione del presidente Obama per il miglioramento della sicurezza informatica nazionale.

È stato membro del comitato consultivo del presidente degli Stati Uniti per la politica commerciale e i negoziati. Ajay ha ricevuto la Foreign Policy Association Medal nel 2012, il Padma Shri Award dal Presidente dell’India nel 2016, la Ellis Island Medal of Honor e il Business Council for International Understanding’s Global Leadership Award nel 2019, e il Distinguished Friends of Singapore Public Service Stella nel 2021.