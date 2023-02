L’Italia è da sempre un paese che ama ballare e che ha una grande passione per la danza in tutte le sue forme. La popolarità dei programmi dedicati a questa disciplina, come “Ballando con le stelle“, è la testimonianza del grande seguito che questa arte ha nel nostro paese. Tuttavia, ciò che forse viene meno evidenziato è l’importanza del “popolo del ballo”: tutti coloro che, tra dilettanti, semi-professionisti e professionisti, dedicano tempo e passione a questo sport.

Ballando On The Road – L’Accademia delle Stelle: Un nuovo progetto per il popolo del ballo

Ora il “popolo del ballo” ha trovato una nuova e importante occasione per aumentare la propria visibilità. Da questo fine settimana, infatti, partirà da Firenze “Ballando On The Road – L’Accademia delle Stelle”, ospite di Danzainfiera. Dopo il successo del live Casting Tour di BOTR 2022 e del suo spin-off televisivo in onda su Rai 1, nasce “Ballando On The Road – L’Accademia delle Stelle”, una nuova partnership tra Ballando On The Road e il ballerino e coreografo Simone Di Pasquale.

L’Accademia ha l’obiettivo di dare l’opportunità ad un selezionato gruppo di talenti della danza che si sono già messi in evidenza nel Tour di Ballando On The road 2022, di partecipare gratuitamente a degli stage di specializzazione che possano ampliare la loro formazione, dando loro visibilità e nuove opportunità nel campo delle produzioni Televisive e Teatrali.

Le tappe della formazione saranno collocate all’interno di realtà organizzative già esistenti e consolidate nel mondo della danza e del ballo, con un calendario che si svilupperà in diverse città italiane. La prima tappa sarà a Firenze, presso Danzainfiera, il 25 e 26 febbraio 2023. In occasione di questa prima tappa sarà presente un’ospite d’onore, la regina del ballo in TV Milly Carlucci, che saluterà e augurerà buona fortuna a tutti i partecipanti.

Le altre tappe si terranno a Roma, presso il “FULL OUT DANCE CAMP” il 25 e 26 marzo 2023, a Cosenza durante il “FESTIVAL DELLE STELLE” il 29 e 30 aprile 2023, e a Genova presso la “NAIMA ACADEMY DANCE CAMP” il 13 e 14 maggio 2023. Gli stili di ballo coinvolti saranno molteplici, tra cui il Moderno/Contemporaneo, il Video Dance, lo Swing, il Tango Argentino e le Danze Standard/Latino Americane. I formatori saranno di altissimo livello, per garantire la massima qualità di formazione.

Contestualmente alle tappe di BOTR – Accademia delle Stelle, la direzione artistica di Simone Di Pasquale, con la supervisione del corpo docente dell’Accademia, assegnerà borse di studio GRATUITE, provenienti dalle organizzazioni nazionali ed internazionali di danza che hanno scelto di aderire al progetto formativo di Ballando On The Road – L’Accademia delle Stelle. Durante le stesse date, Simone Di Pasquale organizzerà anche delle pre-audizioni a numero chiuso per le tappe di BOTR il Tour 2023, che consentirà ai partecipanti di avere accesso diretto ad una delle tappe del Tour BOTR 2023 senza dover partecipare alla Pre-Selezione online.

In sintesi, “Ballando On The Road – L’Accademia delle Stelle” rappresenta un’importante occasione per il popolo del ballo di ampliare la propria formazione e di accedere a nuove opportunità nel campo delle produzioni televisive e teatrali. Grazie alle tappe organizzate in diverse città italiane e alla partecipazione di formatori di altissimo livello, l’Accademia darà visibilità a molti talenti della danza che potranno così mettersi in luce e diventare dei veri e propri professionisti nel campo della danza e del ballo. Inoltre, l’assegnazione di borse di studio gratuite è un’ulteriore testimonianza dell’importanza che l’Accademia riserva alla valorizzazione dei talenti e alla diffusione della cultura della danza in Italia e all’estero.

In conclusione, “Ballando On The Road – L’Accademia delle Stelle” rappresenta un nuovo progetto che unisce la passione per la danza e il ballo alla formazione e alla valorizzazione dei talenti. Grazie all’organizzazione di tappe in diverse città italiane e alla partecipazione di formatori di altissimo livello, l’Accademia darà la possibilità ai talenti della danza di mettersi in luce e di accedere a nuove opportunità nel mondo della danza e del ballo. Non resta che partecipare a questa fantastica avventura e mettersi in gioco con passione e determinazione!