Atp Rotterdam 2023, Sinner battuto in finale da Medvedev

(Adnkronos) – Jannik Sinner non riesce a vincere il suo secondo torneo consecutivo. Nella finale del torneo Atp di Rotterdam 2023 l’azzurro viene sconfitto dal russo Daniil Medvedev, numero 11 Atp, che si impone in tre set in rimonta con il punteggio di 5-7, 6-2, 6-2 in due ore e mezza di gioco.