Assoluti atletica, Jacobs battuto: Ceccarelli vince nei 60 metri

(Adnkronos) – Marcell Jacobs sconfitto nella finale dei 60 metri degli Assoluti indoor di atletica leggera, in scena ad Ancona. Samuele Ceccarelli ha vinto la gara con il tempo di 6”54, suo miglior tempo di sempre e terza miglior prova in Europa in questo 2023, battendo proprio Jacobs. Il campione olimpico dei 100 metri ha chiuso secondo ad un solo centesimo con 6”55.