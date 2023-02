Annalisa: Bellissima è Doppio Platino e diventa sempre più virale

Annalisa conquista il successo con il singolo “Bellissima“, uscito a settembre, che continua a ricevere una grande attenzione e apprezzamento da parte del pubblico.

Il singolo ha infatti ottenuto la certificazione Doppio Platino e sta diventando sempre più virale, con oltre 25 milioni di streaming su Spotify, oltre 25 milioni di visualizzazioni su YouTube e oltre 575 mila utilizzi del suono su TikTok, con oltre 464 milioni di visualizzazioni.

“Bellissima” si conferma al primo posto per tre volte consecutive tra i brani più usati su TikTok e ai vertici di tutte le classifiche streaming e radiofoniche.

Annalisa, per la prima volta, si esibirà live al Forum di Assago (MI) il prossimo sabato 4 novembre, in un evento unico per cantare e ballare le hit della cantautrice. Siamo sicuri che il pubblico non vedrà l’ora di partecipare a questo spettacolo indimenticabile e di ballare sulle note di “Bellissima” e delle altre hit di Annalisa.