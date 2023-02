A EuroShop 2023, Toshiba Global Commerce Solutions presenta la sua suite di soluzioni retail per “YOUnifying Experiences”

NEUSS, Germania–(BUSINESS WIRE)–I partecipanti a EuroShop 2023 sono invitati a visitare Toshiba Global Commerce Solutions nel padiglione 6, stand C41, dal 26 febbraio al 2 marzo 2023. Toshiba presenterà la sua suite di soluzioni per aiutare i retailer a migliorare l’esperienza di acquisto dei clienti, supportando al contempo le iniziative di sostenibilità.





“Siamo impegnati nel settore retail, e questo ci spinge ad anticipare le esigenze dei nostri clienti”, afferma Andrew McDaniel, Managing Director e SVP per l’Europa di Toshiba Global Commerce Solutions. “I retailer di oggi stanno studiando modi per aumentare la loro capacità di attrarre e trattenere i clienti creando esperienze fluide e sostenibili. In qualità di solution provider globale, con un’ampia gamma di soluzioni avanzate e un ecosistema di partner, consentiamo ai retailer di evolversi e adattarsi alle condizioni, in modo da poter crescere e prosperare.”

Durante EuroShop 2023, i retailer potranno sperimentare la store transformation grazie a ELERA™, la Piattaforma di Unified Commerce di Toshiba. Particolarmente significativa è la suite di soluzioni per la gestione dell’energia “Green Up Your Checkout” di Toshiba, a supporto dei retailer che mirano a risparmiare energia nei loro negozi, ridurre i costi operativi e la loro impronta di carbonio.

All’interno dello stand, i visitatori potranno sperimentare:

Un approccio segment-focused che consente ai retailer di vedere e conoscere meglio le soluzioni mirate alle esigenze e alle aspettative di ciascun segmento retail.

che consente ai retailer di vedere e conoscere meglio le soluzioni mirate alle esigenze e alle aspettative di ciascun segmento retail. La professionalità del team Toshiba dedicato ai servizi di integrazione , la cui esperienza si concentra al 100% sul far funzionare i negozi senza intoppi, wall-to-wall.

, la cui esperienza si concentra al 100% sul far funzionare i negozi senza intoppi, wall-to-wall. Soluzioni self-service flessibili in vari scenari con strumenti per la gestione della loss prevention basati sull’identificazione a radiofrequenza (RFID), sulla computer vision (CV) e sull’intelligenza artificiale (AI), integrati con le più moderne tecnologie di sicurezza.

in vari scenari con strumenti per la gestione della loss prevention basati sull’identificazione a radiofrequenza (RFID), sulla computer vision (CV) e sull’intelligenza artificiale (AI), integrati con le più moderne tecnologie di sicurezza. Vision Kiosk concept di Toshiba , un elegante self-checkout da tavolo basato su tecnologia di computer vision.

, un elegante self-checkout da tavolo basato su tecnologia di computer vision. Il Mobile POS di Toshiba con “Pin-on-Glass” integrato offre opzioni di check-out alternative che integrano pagamenti mobili sicuri.

offre opzioni di check-out alternative che integrano pagamenti mobili sicuri. In che modo i servizi di Toshiba possono aiutare i retailer a monitorare in modo proattivo i sistemi di negozio, comprese le metriche operative critiche, a gestire i punti vendita in modo più efficiente sfruttando gli insight basati sui dati.

Gli esperti e i consulenti Toshiba saliranno sul palco del centro conferenze di EuroShop durante queste sessioni:

Retail Technologies Stage Lunedì 27 febbraio 2023 | 14:40-15:00

“Value Added Friction: A new way to look at Loss Prevention at Self-Checkout.”

Relatore: James Frank, Innovations Consultant, Toshiba Global Commerce Solutions

Connected Retail Stage Mercoledì, 1 marzo 2023 | 16:00-16:20

“How SoftPOS can enhance retailers’ customer journeys and experiences across all verticals.”

Relatori: Questa tavola rotonda vedrà la partecipazione di Dries de Beul VP of Solutions for Toshiba Global Commerce Solutions, Europa, insieme ai dirigenti di Worldline e Mastercard

Informazioni su Toshiba Global Commerce Solutions

Toshiba Global Commerce Solutions è leader mondiale nelle tecnologie di negozio e la prima scelta per le soluzioni di unified commerce. Insieme a un team globale di partner commerciali dedicati, promuoviamo il futuro del retail con soluzioni commerciali innovative che migliorano il coinvolgimento dei clienti, trasformano l’esperienza in negozio e accelerano la trasformazione digitale. Visitare il sito commerce.toshiba.com e interagisci con noi su Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, e YouTube per saperne di più.

Il testo originale del presente annuncio, redatto in inglese, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

