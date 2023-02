Sapete di cosa stiamo parlando quando ci riferiamo alla presbiopia? Forse non siete a conoscenza di questa condizione oculare nello specifico, ma è molto probabile che già ne stiate soffrendo. Si tratta, in effetti, di una delle malattie agli occhi più comuni, visto e considerato che colpisce praticamente tutti gli adulti a partire da una certa età (indicativamente dai 40-45 anni in su).

La presbiopia è di fatto una condizione legata al graduale irrigidimento del nostro cristallino, quello che per molti versi può essere considerato la lente interna al nostro occhio: si tratta di un processo naturale, assolutamente normale e di cui in condizioni standard non c’è bisogno di preoccuparsi. Tuttavia, mano a mano che il cristallino si irrigidisce, con il passare del tempo perdiamo gradualmente la capacità di mettere a fuoco gli oggetti da vicino.

Ecco dunque che, da una certa età in poi, saremo sempre più spesso costretti ad allontanare il libro o il giornale che stiamo leggendo per mettere meglio a fuoco le lettere spesso molto piccole che ci troviamo davanti.

I fastidi della presbiopia (dal greco presbus, ovvero vecchio e degno di rispetto) possono in ogni caso essere limitati con tre strumenti diversi, adatti a seconda delle necessità di ognuno: scopriamoli insieme.

Quali sono le tre possibili soluzioni per la presbiopia

La prima e più semplice soluzione alla presbiopia è rappresentata dagli occhiali da lettura, un oggetto sempre più utilizzato ma anche sempre di più alla moda. Sono infatti disponibili in commercio svariati modelli di occhiali che si adattano non soltanto alla nostra forma del viso ma anche ai nostri gusti estetici e cromatici. Sono a questo proposito acquistabili nei vari punti vendita occhiali da vicino su misura, dove le lenti sono centrate in base al loro utilizzatore, occhiali premontati (con due lenti uguali per i due occhi, dove la centratura è fatta su un valore medio) e anche occhiali per luce blu, perfetti per chi passa molto tempo davanti allo schermo di un computer.

La seconda soluzione sono le lenti a contatto, che possono essere anche multifocali e quindi in grado di garantire una messa a fuoco ottimale per diverse distanze. Hanno ovviamente come svantaggio il fatto di dover essere applicate e tolte con una certa frequenza.

Esiste infine una soluzione più “importante” e indubbiamente costosa come può essere un vero e proprio intervento che andrà a correggere il difetto oculare. In questo caso sono essenzialmente due le opzioni a nostra disposizione, ovvero l’utilizzo di un laser (Femtolasik o PRK) o in alternativa la sostituzione del cristallino.