10 anni di Spotify: il suo successo nell’ascolto della musica italiana

Con il lancio di Spotify nel 2006, l’industria musicale mondiale è stata sconvolta. Mentre il modo di ascoltare la musica stava cambiando rapidamente, grazie alle reti peer-to-peer, il team di innovatori svedesi guidato da Daniel Ek ha rivoluzionato l’intero settore musicale. Nel 2013, Spotify arriva in Italia, dove ha consolidato la sua popolarità in altri paesi e ha permesso agli artisti italiani di raggiungere un pubblico globale mai visto prima.

Il contributo di Spotify all’ascolto della musica italiana

In soli 10 anni di presenza in Italia, Spotify ha cambiato radicalmente la scena musicale, rendendola più equa e prospera. Grazie allo streaming, gli artisti italiani hanno raggiunto un aumento del 1200% nel numero di stream a livello globale con 22 miliardi nel 2022 (contro 180 milioni nel 2013). Inoltre, il numero di artisti italiani presenti sulla piattaforma è cresciuto del 650% rispetto ai 26.000 iniziali, raggiungendo il totale di 196.000 artisti.

La piattaforma svedese ha abbattuto i confini tradizionali della musica, permettendo agli utenti di sperimentare la fusione e la contaminazione dei generi, grazie ad una ricategorizzazione di questi in stati d’animo e mood attraverso il modello playlist che è stato introdotto proprio dalla piattaforma. In Italia, la prima playlist editoriale è arrivata nel 2017. Da quell’anno in poi, il team editoriale dell’azienda ha curato playlist di ogni tipologia (legate sia al mood che al genere ed estetiche). Le tre più ascoltate degli ultimi dieci anni, nello specifico, sono “Hot Hits Italia!”, “Estate” e “Alta Rotazione”.

RADAR ed EQUAL: la campagna dedicata a promuovere la parità di genere e gli artisti emergenti

Negli ultimi anni, Spotify ha lanciato in Italia due programmi cardine per supportare gli artisti emergenti e promuovere la parità di genere: RADAR ed EQUAL. Dal 2020, RADAR ha supportato 24 artisti emergenti, mentre EQUAL ha visto 22 artiste italiane ambasciatrici della campagna. Inoltre, due artisti emergenti, Rhove e BLANCO, sono saliti sul podio delle canzoni più ascoltate in Italia nel 2022.

L’apertura di Casa Spotify a Milano

L’apertura di Casa Spotify a Milano, centro di tutte le operation della regione Sud e Est Europa, è stata l’ultima dimostrazione dell’impegno della piattaforma nell’aprire radici stabili in Italia. L’hub innovativo, moderno e dal respiro internazionale è diventato un punto di riferimento per tutti coloro che gravitano attorno all’universo Spotify.

Il successo dei podcast su Spotify

La piattaforma svedese ha rivoluzionato tutto il mondo dell’audio, introducendo nuove modalità di ascolto e arricchendo il panorama dell’intrattenimento digitale e la creazione di contenuti. Nel 2015, Spotify ha lanciato il primo podcast ascoltabile sulla piattaforma, dando vita ad una strategia di crescita che l’ha portata a essere la piattaforma audio leader in Italia. Da allora, sono stati lanciati 42 podcast originali ed esclusivi solo in Italia, senza contare i rinnovi di stagione.

La classifica degli artisti e delle canzoni più ascoltate su Spotify in Italia negli ultimi 10 anni

Per concludere, ecco la lista degli artisti e delle canzoni italiane più ascoltate su Spotify negli ultimi 10 anni:

Gli artisti più ascoltati su Spotify in Italia negli ultimi 10 anni:

Sfera Ebbasta Guè Salmo thasup Marracash Gemitaiz Lazza Capo Plaza Ultimo Rkomi

Le artiste italiane più ascoltate in Italia negli ultimi 10 anni:

Madame Elisa Alessandra Amoroso Elodie Baby K Ariete Annalisa Mara Sattei Elettra Lamborghini Giusy Ferreri

Le canzoni italiane più ascoltate negli ultimi 10 anni in Italia:

Salmo – IL CIELO NELLA STANZA (feat. NSTASIA) BLANCO, Sfera Ebbasta – MI FAI IMPAZZIRE BLANCO – Notti In Bianco Fred De Palma – Una volta ancora (feat. Ana Mena) Sangiovanni – malibu thasup – blun7 a swishland Rkomi, Junior K – NUOVO RANGE (con SFERA EBBASTA) Coez – La musica non c’è Capo Plaza – Tesla (feat. Sfera Ebbasta & DrefGold) Ernia – Superclassico

I generi di podcast più ascoltati in Italia negli ultimi 10 anni:

News Società & Cultura Commedia True Crime Storia Salute & Fitness Education Musica Arte Sport

I podcast più ascoltati in Italia negli ultimi 10 anni:

Muschio Selvaggio The Essential Il podcast di Alessandro Barbero: Lezioni e Conferenze di Storia Cose Molto Umane di Gianpiero Kesten Demoni Urbani Start – Le notizie del Sole 24 Ore Stories La Zanzara Marco Montemagno – Il Podcast Speak English Now through mini-stories with teacher Georgiana

Con la sua capacità di identificare, amplificare e contribuire a plasmare la cultura locale in Italia e nel mondo, Spotify ha donato nuova linfa all’industria dell’audio italiana, permettendole di tornare ai massimi livelli, grazie soprattutto alla spinta dello streaming.

Inoltre, con l’introduzione del modello playlist, Spotify ha abbattuto i confini tradizionali della musica, permettendo agli utenti di sperimentare la fusione e la contaminazione dei generi. Il team editoriale dell’azienda ha curato playlist di ogni tipologia, legate sia al mood che al genere ed estetiche. Tra le playlist più ascoltate degli ultimi dieci anni ci sono “Hot Hits Italia!”, “Estate” e “Alta Rotazione”.

La piattaforma ha anche dimostrato un grande interesse nel supporto dei podcast, diventando il punto di riferimento per tutta la comunità di creator italiani. Il lancio del primo podcast originale ed esclusivo in Italia “The Jackal: tutto Sanremo ma dura meno” ha rappresentato un ulteriore passo avanti per la piattaforma, che ha continuato a investire nella produzione di contenuti originali.

Infine, la capacità di Spotify di plasmare la cultura musicale italiana e mondiale è stata dimostrata dai dati sulle classifiche degli artisti e delle canzoni più ascoltate su Spotify in Italia negli ultimi 10 anni. Gli artisti e le artiste italiane hanno raggiunto una portata sempre più globale, permettendo loro di raggiungere un incremento del 1200% nel numero di stream a livello globale nel 2022, mentre gli stream di musica italiana sono cresciuti di oltre il 20% solo nell’ultimo anno.

In conclusione, Spotify ha rivoluzionato l’intero settore musicale in Italia e nel mondo, permettendo agli utenti di accedere a una vasta gamma di contenuti musicali e podcast. Grazie al suo impegno nel supporto degli artisti emergenti e nella promozione della parità di genere, la piattaforma ha contribuito alla crescita degli show generati dai creatori sulla piattaforma e alla crescita dell’industria dell’audio italiana. Con la sua capacità di plasmare la cultura musicale italiana e mondiale, Spotify rappresenta uno strumento fondamentale per tutti gli appassionati di musica e di podcast.