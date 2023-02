Yard Force lancia il suo tosaerba agli ioni di litio in Europa

WILLICH, Germania–(BUSINESS WIRE)–Yard Force, azienda leader nella produzione di attrezzature per esterni, ha lanciato sul mercato un nuovo rasaerba al litio, il ProRider E559. Il rasaerba è stato progettato per fornire agli utenti una soluzione potente, efficiente ed ecologica per le loro esigenze di cura del prato.

“I proprietari di prati hanno bisogno di macchine resistenti e facili da usare. Per garantire che le macchine non inquinino l’ambiente, sempre più clienti scelgono i tosaerba a batteria”, ha dichiarato Roland Menken, amministratore delegato di MEROTEC GmbH. Il nuovo tosaerba Yard Force offre a questi clienti fari anteriori a LED, discesa in salita, cruise control e altre funzioni avanzate per garantire agli utenti sessioni di taglio confortevoli”.

Il tosaerba Yard Force 96 cm agli ioni di litio – ProRider E559 è dotato di una trasmissione di alta qualità e di un telaio antiribaltamento, che offre agli utenti la potenza, le prestazioni e la durata necessarie per la manutenzione di grandi prati. La batteria agli ioni di litio da 56V 50Ah garantisce un’autonomia sufficiente per lunghe sessioni di taglio.

Se l’utente si accorge che alcune aree non sono state falciate durante la falciatura in avanti, la modalità RMO (Reverse Mowing Mode) consente all’utente di completare la falciatura in modo rapido e semplice senza dover tornare indietro.

Yard Force ProRider E559 è costruito con rinforzi per una maggiore resistenza e durata. Uno schermo a LED offre agli utenti una visione immediata della batteria e dello stato di funzionamento della macchina. Una porta di ricarica USB integrata consente agli utenti di ricaricare il cellulare o altri dispositivi elettronici mentre tagliano il prato, rendendo più facile per gli utenti rimanere connessi.

Anche il comfort dell’operatore è un aspetto fondamentale nella progettazione di Yard Force ProRider E559, che comprende un sedile regolabile con schienale alto. Il sedile regolabile consente all’utente di spostarsi in avanti e indietro per ottenere una posizione confortevole, indipendentemente dalla sua altezza.

Yard Force ProRider E559 è dotato di pneumatici speciali per erba da 16 pollici per ridurre i danni al prato, garantendo al contempo buone prestazioni di passaggio.

Nel complesso, il nuovo Yard Force ProRider E559 al litio offre agli utenti una soluzione potente, efficiente ed ecologica per la cura del prato. La potente batteria e il motore brushless offrono agli utenti prestazioni costanti e affidabili, mentre l’ampio piatto di taglio e la lama mulching contribuiscono a garantire un prato sano e ben curato.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

indirizzo e-mail:linyinlu@sumec.com.cn

Telefono: 13770517766