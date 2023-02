Yard Force è entusiasta di lanciare sul mercato europeo la sua prima linea di power station

WILLICH, Germania–(BUSINESS WIRE)–Queste nuove unità presentano svariate funzionalità e pannelli solari che le rendono la scelta ideale per chi è alla ricerca di un’alternativa alle fonti di energia tradizionali. Con un pannello solare su ciascuna unità, gli utenti possono usufruire di energia rinnovabile gratuita per le proprie abitazioni o aziende.

Le power station a luce solare sono un’ottima alternativa alle fonti di energia tradizionali per chi intende sfruttare l’energia rinnovabile. Con un pannello solare su ciascuna unità, gli utenti possono contare su energia pulita e gratuita per le proprie abitazioni o aziende. Il modello Yard Force LX PS300 assicura 296Wh di accumulazione, mentre i modelli LX PS600 e LX PS1200 vantano rispettivamente ben 518Wh e 974Wh. Tutti e tre i modelli sono dotati anche di batterie a pannello solare portatili, ideali in campeggio o come fonte di energia di emergenza in caso di blackout.

La power station Yard Force LX PS300 è indicata per un uso leggero, ad esempio per telefoni cellulari, computer portatili o televisori. I modelli Yard Force LX PS600 e LX PS1200 hanno una maggiore usabilità e sono indicati ad esempio per droni, condizionatori portatili, mini-frigo, altoparlanti e apparecchiature di accordatura, griglie elettriche, asciugacapelli, lavastoviglie e attrezzi elettrici come trapani o martelli.

Con i pannelli solari ripiegabili da 100W e 200W, acquistabili separatamente, non c’è più da temere di restare senza elettricità: addio rischio di rimanere con poca energia in campeggio, in viaggio, alle riunioni di famiglia o durante le escursioni all’aperto. I pannelli solari ripiegabili Yard Force da 100W e 200W sono dotati di una funzione di ricarica rapida in grado di erogare rispettivamente un massimo di 97,5W e 195W, assicurando una fornitura di energia ininterrotta per la power station. Al contempo, il pannello solare di Yard Force è dotato anche di un’uscita Type-C per cellulari, tablet, computer portatili e altri dispositivi mobili che supportano l’ingresso Type-C con massimo 65W di potenza.

“L’introduzione della batteria e dei pannelli solari di Yard Force sul mercato europeo”, ha dichiarato Roland Menken, direttore generale di MEROTEC GmbH, “estende notevolmente la linea di prodotti in Europa, andando ad affiancare la vendita di attrezzi da giardino, seguendo una filosofia del marchio ecologica, ecosostenibile e concentrata sul mercato”.

Oggi le batterie e i pannelli solari ripiegabili di Yard Force sono disponibili sul mercato europeo e sono venduti su OBI, Bauhaus, Amazon e altri canali. Yard Force lancerà sul mercato europeo una nuova serie di power station, con numerose funzionalità e pannelli solari. Le nuove power station sono concepite per fornire energia affidabile e sostenibile per abitazioni e aziende, e presentano varie funzionalità, quali energia di riserva, portabilità ed espandibilità. Con il lancio di questi nuovi prodotti, Yard Force si impegna a fornire soluzioni energetiche sostenibili che soddisfano le esigenze dei clienti.

linyinlu@sumec.com.cn, +86-13770517766