Volkswagen Passat Variant: in arrivo la nuova generazione

Tutto pronto per la nuova generazione della Volkswagen Passat Variant, attesa quest’anno nel corso del prossimo autunno. La commercializzazione sul mercato europeo, invece, partirà nella primavera del 2024. Non sarà proposta nella variante berlina, per lasciare totale spazio all’inedita Volkswagen ID.7 a propulsione elettrica.

Esteticamente, la nuova Volkswagen Passat Variant rappresenterà la gemella della prossima Skoda Superb Wagon, con cui condividerà anche l’assemblaggio presso l’impianto slovacco di Bratislava. La station wagon del costruttore ceco, tuttavia, sarà affiancata dalla variante berlina. Inoltre, tra le specifiche caratteristiche figureranno anche il grande display touchscreen centrale da 15 pollici e il bagagliaio da almeno 650 litri di volume.

La nuova Volkswagen Passat Variant sarà disponibile anche nella configurazione eHybrid a propulsione ibrida Plug-In da 272 CV di potenza complessiva, con il propulsore 1.5 TSI a benzina e l’autonomia massima di circa 100 km nella modalità di guida elettrica. Per il resto, le altre motorizzazioni a benzina e diesel saranno dotate della tecnologia Mild Hybrid.