Vibo Valentia, donna resta incastrata in macchinario: braccio tranciato

(Adnkronos) – Un grave infortunio sul lavoro si è verificato stamane a Caroni di Limbadi, in provincia di Vibo Valentia. Una donna è rimasta intrappolata in un macchinario, che le ha tranciato il braccio, mentre lavorava in un frantoio. La donna è stata trasportata dall’elisoccorso all’ospedale di Reggio Calabria. I carabinieri, giunti sul luogo dell’incidente, indagano per ricostruire la dinamica dei fatti.