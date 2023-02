Usa, sparatoria in Florida: 10 feriti, due sono gravi

(Adnkronos) – Almeno dieci persone sono rimaste ferite in una sparatoria a Lakeland, a est di Tampa in Florida, negli Stati Uniti. Lo ha reso noto il dipartimento della polizia di Lakeland spiegando che due persone versano in gravi condizioni dopo essere state ferite all’addome e al viso. Uomini armati hanno sparato dall’interno di un’auto, ha spiegato il capo della polizia Sam Taylor, aggiungendo di ritenere che si sia trattato di ”un attacco mirato”.