Spari ad Alatri, l’amica di Thomas: “Colpito per sbaglio, confuso per giacchetto”

(Adnkronos) – Thomas Bricca, il 18enne colpito alla testa da un proiettile ieri sera in un agguato compito da due uomini a bordo di uno scooter, “è stato colpito per sbaglio, colpa del giacchetto che indossava, reale bersaglio dei due ragazzi che hanno fuoco”. Lo dice all’Adnkronos Roberta, amica del 18enne ora ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Camillo di Roma. “Thomas è un ragazzo tranquillo, sempre sereno, mai un problema – dice – Ma quanto accaduto ieri è il risultato delle risse dei giorni scorsi”. “Noi amici ci siamo accordati per cercare il cellulare di Thomas – aggiunge – che non è stato ancora trovato”.(dall’inviata Silvia Mancinelli)