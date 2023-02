Schiacciato sotto camion in officina, operaio morto a Lamezia Terme

(Adnkronos) – Un operaio di 54 anni ha perso la vita a Lamezia Terme (Catanzaro) dopo essere rimasto schiacciato sotto un camion mentre lavorava in un’autofficina. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Catanzaro con l’elisoccorso, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.