Salvini, ‘attrarre investimenti privati’

(Adnkronos) – ”Attrarre ingenti investimenti privati dall’estero. L’Italia deve essere un paese dove conviene investire in infrastrutture e con una ragionevole redditività”. Lo sottolinea il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, in occasione del convegno di Asstra, che ha poi aggiunto: ”Soldi ne ho pochi”.

”Il Codice dei contratti entrerà in vigore, e stiamo ragionando con l’Europa perchè quando cambia una normativa sulla contrattualistica, il rischio è che si blocchi tutto il percorso in itinere. Nel 2023 deve essere l’anno record di messa a terra di investimenti pubblici, stiamo ragionando se la data di luglio prevista dal Pnrr, possa essere accompagnata, anche perchè i Comuni italiani nei due terzi dei casi hanno meno di 5 mila abitanti, quindi non hanno gli uffici tecnici di Roma o Milano. Quindi mettere a terra un articolato di 230 nuove norme più 35 allegati. Noi stiamo ragionando su una task force che accompagni e spieghi come mettere a terra le risorse”. Lo sottolinea il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in occasione del convegno di Asstra.