Riassunto: ViewLift® aumenta l’impegno nei confronti del mercato europeo con l’assunzione di dirigenti e un intervento sul settore

BARCELLONA, Spagna e MADRID e NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–ViewLift, un leader globale nelle soluzioni di streaming completo e OTT, ha annunciato oggi iniziative vitali in Europa nell’ambito dell’impegno della sua azienda a rivoluzionare il consumo di contenuti e il coinvolgimento e la fidelizzazione del pubblico OTT nella regione.

Il CEO Rick Allen terrà un discorso nell’ambito del Content Production and Distribution Summit 2023 (Summit 2023 sulla produzione e distribuzione dei contenuti) di ISE Europe

In linea con l’impegno di ViewLift nei confronti dell’Europa, Rick Allen, CEO di ViewLift terrà un discorso di apertura al Content Production and Distribution Summit 2023 di ISE Europe che si terrà a Barcellona, in Spagna, il 31 gennaio 2023.

L’intervento di Rick preparerà i proprietari di contenuti e i marchi partecipanti al summit a sfruttare lo streaming video e i contenuti specializzati per raggiungere e coinvolgere i clienti in maniera diretta, e rivoluzionare innovare i modelli convenzionali controllati dagli intermediari.

