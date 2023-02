Riassunto: Tocca a te salire sul ring come lottatore di strada: annunciato il duello

Lanciati con il primo RPG Mobile Street Fighter in assoluto in febbraio; La campagna di pre-registrazione inizia oggi con premi per i futuri World Warriors

Pre-registrarsi QUI

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–L’editore di videogiochi mobili A PLUS Japan ha annunciato il lancio di Street Fighter: Duel, il primo RPG del franchising, su iOS Mobile e Android. È aperta la preregistrazione per quasi tutti i paesi in Europa, Medio Oriente, e molte altre zone del mondo non-anglofone. Ogni world warrior pre-registrato si aggiunge a tutte le valute gratuite nel gioco regalate ai giocatori al lancio del gioco in febbraio: i dettagli completi sono disponibili sul sito web ufficiale.





