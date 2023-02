Riassunto: Smiths Detection implementa una soluzione per l’elaborazione di immagini centralizzata multisito per DHL Express Australia

SYDNEY–(BUSINESS WIRE)–Smiths Detection, leader mondiale nello sviluppo di tecnologie dei controlli di sicurezza e rilevazione delle minacce, annuncia di avere implementato una soluzione per l’elaborazione di immagini centralizzata multisito, completamente operativa, per DHL Express Australia.

La soluzione collega gli attuali scanner automatici ad alta velocità per la rilevazione di esplosivi Smiths Detection HI-SCAN 10080 EDX-2is nelle sedi di Sydney, Melbourne e Brisbane in un network intelligente che consente di analizzare tutte le immagini acquisite ai raggi X presso una singola sede centrale, genera dati utilissimi e permette di analizzarli. Questa soluzione centralizzata per i controlli di sicurezza metterà in grado DHL Express Australia di ottimizzare l’organico e di aumentare in misura rilevante l’utilizzo degli operatori di sicurezza al tempo stesso riducendo le spese di gestione complessive.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Referenti per i media

FTI Consulting

Tom Hufton/Harriet Jackson/Ffion Dash



sc.smithsdetection@fticonsulting.com, +44 (0)20 3727 1000

Smiths Detection

Fang Jing Zhi, Direttrice marketing regionale (Asia settentrionale e meridionale)



jingzhi.fang@smithsdetection.com, +65 9151 2942

Sophie Mills, Direttrice comunicazioni aziendali



sophie.mills@smithsdetection.com, + 44 (0)73 8423 6474