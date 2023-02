Riassunto: Q4 Inc. porta nel futuro gli annunci degli utili agli investitori grazie a una perfetta integrazione video tra Zoom e Microsoft Teams

Le nuove funzionalità integrano completamente la piattaforma di Q4 per l’annuncio degli utili con i video di Zoom e Microsoft Teams, per le comunicazioni aziendali e le earnings call

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Q4 Inc. (TSX: QFOR) (“Q4” o “la società”), fornitore leader di piattaforme di comunicazione per i mercati dei capitali, è entusiasta di annunciare l’avvenuta integrazione della piattaforma Q4 Virtual Events con Zoom e Microsoft Teams, per consentire alle aziende di arricchire con i propri video gli annunci degli utili agli investitori. La piattaforma Q4 Virtual Events è stata creata per innalzare il livello dell’esperienza degli eventi dedicati agli investitori e ogni anno viene utilizzata per oltre 4.400 eventi di questo tipo in tutta l’America settentrionale e l’Europa, con un tasso di affidabilità della piattaforma leader di mercato, pari a oltre il 99%.





