Riassunto: PayRetailers nomina Philippe Laranjeiro Direttore Commerciale – per guidare un’ambiziosa strategia di crescita

BARCELLONA, Spagna–(BUSINESS WIRE)–PayRetailers, il principale fornitore di tecnologia dei pagamenti tutto-in-uno di LATAM, ha annunciato la nomina di Philippe Laranjeiro a Direttore Commerciale (CCO). Il neo CCO riferirà direttamente al CEO Juan Pablo Jutgla, supervisionando le operazioni commerciali della società, supportando la rapida crescita e l’incremento dello share sul mercato – accelerando nel contempo l’ottimizzazione dei servizi.





La leadership nell’espansione del fintech

Laranjeiro entra nella spagnola PayRetailers con un passato di tutto rispetto nel settore paytech in rapida crescita. Al suo attivo ha più di 20 anni di esperienza nel coltivare e scalare team inclusivi, equilibrati e dalle alte prestazioni. Veterano dei settori fintech e pagamenti, in passato Laranjeiro ha ricoperto ruoli dirigenziali in varie aziende della Silicon Valley, compresa Atchik, Netsize, VISA e Citcon.

