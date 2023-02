Record di rinoceronti uccisi in Namibia

(Adnkronos) – Il numero di rinoceronti vittime di bracconaggio in Namibia ha raggiunto il massimo storico nel 2022, con 87 animali uccisi rispetto ai 45 del 2021. E’ quanto emerge da dati governativi. La popolazione africana di rinoceronti è stata decimata nel corso dei decenni per alimentare la domanda di corni, che in Asia orientale vengono usati nella medicina tradizionale. In controtendenza invece il numero di elefanti vittime di bracconaggio in Namibia, passato da un massimo di 101 nel 2015 a un minimo di quattro elefanti nel 2022.