PM-International dona 1.872.000 euro all’associazione di beneficenza che supporta 5.200 bambini in tutto il mondo

(Adnkronos) – SCHENGEN, Lussemburgo, 31 gennaio 2023 /PRNewswire/ — PM-International è entusiasta di annunciare che il suo progetto di beneficenza, noto come “PM We Care”, sta superando i limiti per il 2023 con una donazione pari a 1.872.000 euro, la cifra più alta mai elargita per sostenere la salute, l’istruzione e un buon ambiente per migliaia di bambini, in collaborazione con l’organizzazione umanitaria internazionale World Vision.

L’azienda si è impegnata a fondo nelle donazioni di beneficenza di lungo termine e negli ultimi due anni, insieme a World Vision, ha sponsorizzato 4.200 bambini in tutto il mondo per un importo di 5,7 milioni di euro. Dal prossimo anno saranno sponsorizzati altri 1.000 bambini, portando l’ammontare delle adozioni a distanza a 5.200 bambini in difficoltà.

Negli ultimi tre anni PM-International ha donato non meno di 7.572.000 euro in tutto il mondo per aiuti di emergenza, compresi quelli all’Ucraina, e per aiuti legati a Covid-19, oltre alle sponsorizzazioni di bambini con World Vision.

L’ambasciatrice di beneficenza di PM-International, Vicki Sorg, ha dichiarato: “Dare un futuro a 5.200 bambini adottati è incredibile e questo ci porta a poco più della metà del nostro obiettivo a lungo termine: 10.000 bambini sponsorizzati! Questo è sinonimo di impegno e di leadership. Non solo siamo un’azienda concentrata sulla nostra competenza principale, ovvero sulla produzione di prodotti di alta qualità per la salute, il fitness e la bellezza, ma ci teniamo anche a farci conoscere per i nostri valori. Ci concentriamo sul bene delle persone e su ogni livello di attività per rendere il mondo migliore ogni giorno. Come dico sempre, siamo PM”.

In qualità di produttore della gamma FitLine, PM-International afferma che ogni volta che viene venduto un prodotto, l’azienda regala “un’ora di vita” ai bambini, offrendo loro maggiori possibilità di crescere senza fame, povertà e paura.

PM We Care non si limita però a donare a World Vision, ma sostiene attivamente e visita i bambini e le loro comunità, anche nelle aree rurali più remote. Nel 2022 l’attenzione si è concentrata sullo Zimbabwe e i rappresentanti di PM We Care hanno trascorso del tempo nei villaggi del Paese per seguire i progressi del loro programma. Nel 2023 l’attenzione si concentrerà sulle regioni della Tanzania e del Kenya, dove saranno previste visite sul territorio.

Si stima che la sponsorizzazione di un bambino vada a beneficio di cinque bambini. Juliana Goessmann, Senior Advisor Philanthropy di World Vision Germania, ha spiegato come funziona. “Quando miglioriamo la situazione dei bambini attraverso le loro famiglie e i loro quartieri, tutti i membri della comunità possono trarne beneficio: sia che utilizziamo i fondi per le scuole e i materiali didattici, sia che li utilizziamo per i sistemi idrici o i mezzi di sussistenza. In Zimbabwe abbiamo potuto constatare come l’accesso all’acqua pulita influisca positivamente sull’istruzione e una buona alimentazione, cambiando così la vita delle persone”.

Ciò significa che 4.200 bambini sponsorizzati possono essere considerati ambasciatori di circa 21.000 bambini e, se si considerano anche le famiglie e le comunità, si stima che 500.000 persone ne beneficino indirettamente. Con l’aggiunta di altri 1000 bambini sponsorizzati nel 2023, PM We Care avrà un impatto ancora maggiore.

In occasione della PM-International Leadership Convention che si è tenuta di recente a Berlino, il CEO di World Vision Christoph Waffenschmidt ha dichiarato: “La nostra partnership a lungo termine con PM-International è unica nel suo genere e ci sentiamo così incoraggiati e ispirati nel vedere come voi manteniate il vostro impegno e la vostra eredità”. La leadership è un’assunzione di responsabilità che non si esaurisce con la propria attività, ma si estende oltre. Il mondo ha promesso di non lasciare indietro nessun bambino nello sviluppo e noi siamo coloro che possono trasformare questa promessa in realtà”.

Nel 2023, l’impegno benefico di PM-International in collaborazione con World Vision celebra il suo 20° anniversario. Da quando è cominciata l’attivita di supporto ai bambini, alle loro famiglie e alle comunità attraverso World Vision, più di 60 progetti di sviluppo a lungo termine in tutto il mondo hanno ricevuto finanziamenti affidabili. Con 5200 bambini adotatti in tutto il mondo, PM-International è il più grande sponsor aziendale per le attività umanitarie, di soccorso e di sviluppo di World Vision ed è leader nel settore.

