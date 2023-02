Olio detergente oleoso: a cosa serve e come si utilizza

L’olio detergente è da tempo considerato un passaggio obbligatorio nella pulizia del viso e nella beauty routine in Asia. L’applicazione viene generalmente fatta di mattina e alla sera. In particolare, lo utilizzano da tempo le donne coreane e giapponesi, ma ormai è un’abitudine sbarcata anche da noi in Europa e in Italia.

Un detergente oleoso è un detergente che alla base non ha prodotti chimici ma diversi olii, in base alle necessità e alla tipologia di prodotto. Ogni prodotto in ogni caso è accomunato dalla base oleosa e questo è fondamentale per rimuovere impurità della pelle e tracce di make up sul viso.

L’olio – diversamente da quanto si potrebbe intuire – è adatto anche per le pelli grasse. Infatti, a differenza dell’acqua che respinge l’oleosità della pelle grasse, il detergente oleoso si mescola e può dunque lavorare in profondità, attraendo come una calamità le tossine e purificando i pori dal sebo in eccesso e altre ostruzioni che potrebbero accumularsi durante una giornata nello smog.

A cosa serve il detergente oleoso?

Curarsi e truccarsi è naturalmente una delle cose che più amiamo fare. Essere sempre belle fa bene a noi oltre che far piacere a chi ci guarda. Ma l’importante è “Noi”, il focus principale siamo noi.

Dunque farsi belle richiede una doppia o tripla fatica. Perché non basta scegliere il make up più adeguato­ al nostro viso, alle nostre forme e alla nostra personalità. Ciò che serve è prendersi cura – in tutti i sensi – della nostra pelle, affinché anche il make-up abbia un effetto più scintillante.

Infatti, i trucchi spesso contengono componenti chimici che a lungo andare potrebbero danneggiare la nostra pelle. Per evitare tutto questo è bene eseguire una beauty routine che si prenda cura della nostra pelle, la prepari a ricevere il trucco e soprattutto la pulisca dopo una giornata intera, quando siamo stanche, stressate e abbiamo bisogno di riposare e far riposare la nostra pelle.

Dunque un olio è ciò che serve in quanto ringiovanisce la pelle, la ripulisce dal trucco e da tutto ciò con cui siamo entrate in contatto nel corso della giornata e dona nuova luminosità all’epidermide e al contorno occhi

Come si usa questo prodotto?

Nel caso di pelli impure o grasse, è consigliabile utilizzare un doppio “schema”: prima la pulizia avvalendosi dell’olio, successivamente si passa a un detergente in schiuma in modo da perfezionare la beauty routine e la purificazione della cute. L’utilizzo di un detergente oleoso viso come questi, aiuta a mantenere la pelle pulita e luminosa.

L’olio detergente deve essere applicato sulla pelle asciutta. È necessario disporre di una certa manualità e delicatezza, perché il massaggio in seguito all’applicazione dovrebbe durare per qualche minuto eseguendo movimenti lenti, precisi e circolari. Con affondi delicati, lunghi e verso l’alto.

Questo permetterà di sollevare e rimuovere le cellule morte, stimolare il corretto flusso sanguigno, allentando la tensione muscolare. Inoltre, il massaggio favorirà la stimolazione linfatica che aiuterà a rimuovere tossine e scarti della pelle dall’interno della cute verso l’esterno, ottenendo un effetto luminoso.

Subito dopo questa fase, è necessario effettuare un massaggio con poche gocce d’acqua e subito dopo effettuare un risciacquo generale, ma prima di utilizzare acqua abbondante (ricordiamo che l’olio non è solubile in acqua) è meglio ripulire accuratamente con un panno caldo: meglio infatti utilizzare un asciugamano pulito di cotone o una spugna delicata. Accompagnare il massaggio con un tonico sarebbe l’ideale per completare la pulizia al meglio e riequilibrare il pH della cute.

I benefici dell’olio detergente

Come detergente è molto delicato e consente di raggiungere un livello di pulizia molto più profondo rispetto a un latte o una mousse.

Oltretutto, l’olio nutre la pelle lasciandola morbida e consegnandole quell’effetto “silk” che tutti quanti desiderano, liscia come la seta.

Viste le proprietà dell’olio, questo è in grado di ricostruire una salutare barriera della cute, creando un microbioma sano che consente alla pelle di rimanere luminosa ed elastica oltreché pulita.

Quali sono i migliori oli detergenti?

Naturalmente non esiste un olio “passepartout”, valido per tutti i tipi di cute. Bisogna trovare l’olio adatto ad ognuna di noi, in quanto ad ogni pelle corrispondono delle necessità diverse ed ogni olio si utilizza prodotti naturali diversi che hanno diverse funzioni e dunque diversi effetti.

Per cui, non dobbiamo scegliere l’olio in base alla nostra attrice o influencer preferita, ma in base alla necessità della nostra pelle, che ci parla e ci sa comunicare di cosa ha bisogno. Basta soltanto guardarla e capire.

Nel caso di cute secca, l’olio migliore è quello a base di macadamia, grazie alle sue proprietà emollienti, rigeneranti e antiossidanti.