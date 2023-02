Migranti, Meloni: “Urgente realizzare gestione Ue flussi”

(Adnkronos) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato questo pomeriggio l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi. Meloni, si legge in una nota di Palazzo Chigi, ha confermato l’apprezzamento del governo italiano per l’operato dell’Alto Commissariato in favore della protezione e del benessere dei rifugiati e ha sottolineato l’ottima collaborazione dell’Unhcr con l’Italia soprattutto in Libia e nel Sahel e nella realizzazione di corridoi umanitari. Ha inoltre ribadito la necessità di superare un approccio ideologico che confonde la legittima protezione da assicurare ai rifugiati con le politiche nei confronti dei migranti economici, confermando l’impegno del Governo affinché venga realizzata urgentemente una gestione europea dei flussi migratori che comprenda interventi strutturali e una collaborazione con i Paesi africani.

L’Alto Commissario Grandi ha ringraziato l’Italia per il costante sostegno assicurato all’Unhcr e ha condiviso l’importanza di assicurare una gestione europea dei flussi migratori con investimenti strategici in Africa.

Nel corso dell’incontro, inoltre, “sono state condivise riflessioni sulla necessità di trovare al più presto una strada verso la pace” in Ucraina e “per porre fine alle sofferenze della popolazione e procedere alla ricostruzione del Paese”.