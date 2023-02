Innovatec, via libera a Green Up per impianto Lazzate per trattamento e recupero rifiuti

(Adnkronos) – Innovatec S.p.A. rende noto che la controllata Green Up – attiva nel business Ambiente ed Economia Circolare – ha ricevuto dalla Provincia di Monza Brianza, l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto per attività di trattamento e recupero di rifiuti a Lazzate. Come si sottolinea in una nota, l’impianto, “che fornirà notevoli benefici ambientali andando a ridurre la quota di rifiuti destinati allo smaltimento finale, avrà una capacità autorizzata per il trattamento di 50 mila tonnellate annue di rifiuti, sarà completamente automatizzato e dotato delle tecnologie più avanzate presenti sul mercato per lo svolgimento di tale attività”. L’impianto autorizzato è immediatamente cantierabile, si estenderà su una superficie di circa 13.000 metri quadrati di cui 3.000 coperti e sarà realizzato nei prossimi dodici mesi con un investimento previsto di circa 3,5 milioni di Euro.

Green Up , attiva nel business dell’Ambiente ed Economia Circolare, ha come oggetto l’attività di raccolta, selezione, trattamento e messa a dimora di rifiuti, gestione di discariche, nonché gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da biogas da discariche. Proprietaria di una serie di impianti di trattamento e di messa a dimora dislocati al Nord Italia e di un network operativo presente in tutt’Italia, gestisce, a livello nazionale, il fabbisogno derivante produzione di rifiuti speciali di aziende e attività commerciali. Obiettivo di Green Up è mettere in pratica le teorie dell’economia circolare, promuovendo i processi di recupero dei materiali di scarto per trasformarli in valore.

Flavio Raimondo, Amministratore Unico di Green Up sottolinea la “proficua collaborazione con le Istituzioni e con tutti gli Enti coinvolti che ha permesso di arrivare all’autorizzazione di questo impianto di grande valore per il territorio in quanto permette una gestione virtuosa e sostenibile del ciclo dei rifiuti. L’avvio di questo nuovo impianto – ha aggiunto Flavio Raimondo – rappresenta per Green Up e per il Gruppo Innovatec un passo importante nell’attuazione degli obiettivi del Piano di Sviluppo 2022-2024 nel settore del trattamento dei rifiuti in un’ottica di economia circolare che prevede anche la realizzazione di nuovi impianti”.