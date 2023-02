Infor Ma e Tecnodata: “A Lineapelle per presentare le opportunità offerte da Size&Co alle imprese del settore Moda”

(Adnkronos) – Dal 21 al 23 febbraio si potrà conoscere il software cloud-native che consente di realizzare una effettiva transizione digitale

Torna Lineapelle, la più importante rassegna internazionale dedicata a pelletteria, accessori, modelli per calzatura, abbigliamento e arredamento. L’appuntamento, in programma a Milano dal 21 al 23 febbraio 2023, sarà l’occasione per presentare le collezioni estive e per fare il punto sulle nuove prospettive del settore Moda.

Tratti distintivi di Lineapelle, sin dal 1981, quando la manifestazione ha assorbito la preesistente preselezione italiana Moda, sono la valorizzazione del Made in Italy e il costante primato di innovazione stilistica e qualitativa, elementi indispensabili per la domanda mondiale. A Fiera Milano Rho saranno presenti produttori di pellami, accessori e componenti, materiali sintetici, tessuti industriali, modelli per calzatura e per pelletteria. Ma non solo. Tra gli espositori ci sono anche realtà che offrono servizi alle aziende del settore Moda. Come Tecnodata srl e Infor ma, che portano a Lineapelle Size&Co, l’innovativa verticalizzazione software basata sulla soluzione Zucchetti di fascia alta Adhoc Infinity, destinata ad aziende che gestiscono articoli con taglie e altre varianti.

Le due società, entrambe partner Zucchetti, hanno unito sinergicamente esperienze e competenze accumulate in anni di lavoro per sviluppare un progetto che permette alle imprese di medie e grandi dimensioni di riorganizzare l’attività amministrativa e gestionale per realizzare compiutamente la transizione digitale. Size&Co, infatti, consente alle aziende di assecondare la propria predisposizione al cambiamento mettendo a loro disposizione strumenti tecnologici di alto livello. La soluzione è cloud-native, quindi è accessibile in sicurezza ovunque da desktop o dispositivo mobile senza necessità di installazioni software, e rappresenta l’evoluzione tecnologica della precedente versione client server Trendy realizzata da Infor Ma.

Lineapelle, che arriva a Milano dopo aver fatto tappa a New York e a Londra, quindi, sarà l’occasione giusta per presentare la verticalizzazione – perfettamente utilizzabile anche in smart working – alle aziende del settore Moda che non la conoscono ancora. Attorno alla manifestazione, che nell’ultima edizione ha accolto 1.200 aziende provenienti da oltre 40 Paesi, del resto, ruota un universo di 50.000 imprese, con un milione di lavoratori e un giro d’affari di circa 150 miliardi di dollari all’anno.

https://www.sizeandco.com/