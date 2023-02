I robot tagliarba Yard Force hanno ottenuto il marchio “Green Product” da TÜV

WILLICH, Germania–(BUSINESS WIRE)–Yard Force, uno dei principali produttori di attrezzature motorizzate innovative per l’outdoor, ha annunciato il lancio dei suoi robot tagliarba MB400 e MB800 sul mercato tedesco. Questi modelli sono dotati di Bluetooth e controllo dell’app, fornendo agli utenti un accesso facile e comodo ai loro tagliaerba dallo smartphone o dal tablet.

Oltre alle funzionalità tecnologiche avanzate, Yard Force MB400 e MB800 sono dotati di una caratteristica unica che consente la pulizia della terrazza con acqua. Questa funzionalità innovativa non solo rende più facile la pulizia della terrazza, ma aiuta anche a prevenire l’accumulo di alghe e di altri contaminanti che possono alterarne l’aspetto e comprometterne la durata.

Yard Force MB400 e MB800 vengono inoltre forniti con una rimessa gratuita, che offre agli utenti un riparo pratico e sicura per i loro tagliaerba, particolarmente utile per chi desidera riporre il robot tagliaerba all’asciutto, al riparo dalla pioggia o dalla neve ed estenderne così la vita utile.

In occasione del 10° anniversario dei robot tagliaerba, Yard Force lancia i due nuovi modelli, definendo ancora una volta lo standard:



Oltre alle loro superiori caratteristiche, sia Yard Force MB400 che MB800 hanno ricevuto la certificazione “Green Product” da TÜV, un’importante organizzazione per le norme ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa certificazione riconosce il design e la tecnologia ecologica del tagliaerba, rendendolo una scelta intelligente e sostenibile per i proprietari di casa che desiderano ridurre la loro impronta di carbonio.

Nel 2013, l’azienda ha iniziato a vendere i suoi robot tagliaerba in Germania e da allora questi attrezzi pratici e innovativi si trovano in decine di migliaia di giardini tedeschi.

Il nuovo Yard Force MB400 e MB800 sono progettati per offrire agli utenti una soluzione comoda ed efficiente per la cura del prato. Progettati per una copertura massima di 400 m2 e 800 m2 rispettivamente, questi tagliaerba sono perfetti per prati di dimensioni medio-piccole, e riescono ad aggirare facilmente ostacoli come alberi e mobili da giardino.

Le caratteristiche Bluetooth e controllo dell’app di Yard Force MB400 e MB800 consentono agli utenti di impostare e personalizzare facilmente il programma del loro tagliaerba, oltre a controllare le prestazioni del tagliaerba e ricevere avvisi sul proprio smartphone o tablet. Grazie a questo livello di controllo e comodità, il MB400 e il MB800 sono molto apprezzati da proprietari di casa pieni di impegni che vogliono mantenere il prato senza i fastidi dei tagliaerba tradizionali.

La funzionalità di pulizia del terrazzo del Yard Force MB400 e MB800 è un’altra caratteristica unica che distingue questi tagliaerba dai modelli competitori. Utilizzando l’acqua per pulire la terrazza, gli utenti possono facilmente rimuovere sporco e detriti, garantendo l’aspetto pulito e ordinato delle terrazze tutto l’anno. Questa caratteristica aiuta inoltre a prevenire l’accumulo di alghe e altri contaminanti, che possono danneggiare la copertura della terrazza e comprometterne la durata.

Nel complesso, Yard Force MB400 e MB800 sono una soluzione molto comoda e innovativa per mantenere un prato sano e ordinato. Grazie alla loro tecnologia avanzata, al design ecologico e alla funzionalità di pulizia della terrazza, questi tagliaerba avranno senz’altro successo tra i proprietari di casa tedeschi per la cura più efficiente e sostenibile del prato di casa.

Email: linyinlu@sumec.com.cn

Tel.: +86-13770517766