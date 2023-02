FourKites & cargonerds si alleano per offrire ulteriori risparmi di tempo e costi a spedizionieri e trasportatori di tutto il mondo

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–L’azienda leader nella visibilità della catena di fornitura in tempo reale FourKites oggi annuncia una collaborazione con cargonerds per potenziare la piattaforma digitale di spedizioni con i suoi dati di visibilità delle catene di fornitura leader sul mercato.





Forte dei dati di FourKites e delle stime dei tempi di arrivo basate sull’apprendimento automatico, cargonerds oggi può garantire ai suoi spedizionieri e ai loro clienti la possibilità di tracciare i prodotti nell’intera catena di fornitura completa e di sapere esattamente quando arriveranno a destinazione. La soluzione integrata traccerà le spedizioni globali in tempo reale sia che viaggino su strada, in ferrovia, per mare, per via aerea, pacchi e ultimo miglio in tutto il mondo.

“FourKites dispone della più grande rete globale di informazioni sulle catene di fornitura e di potente apprendimento automatico del pianeta”, dichiara Conrad Franchi, fondatore di cargonerds. “La loro soluzione completa ci consente di offrire ai nostri clienti gli ETA (orario di arrivo stimato) più precisi e maggiore collaborazione di rete. Disporre dei dati giusti al momento giusto per identificare precisamente cosa è possibile fare è l’unico modo per mitigare i problemi in maniera proattiva, riducendo allo stesso tempo costi e tariffe”.

Dalla sede di Amburgo, la tedesca cargonerds — una spin-off di Rohlig Logistics — è un’azienda dedicata allo sviluppo di software che serve piccole-medie società di spedizioni merci. Nel 2022, cargonerds ha spostato 250.000 spedizioni marittime, 250.000 spedizioni aeree e 150.000 spedizioni su strada. La loro missione è sbloccare il valore delle catene di fornitura digitali e pertanto renderle accessibili alle società di spedizioni più piccole.

“Spesso, gli spedizionieri di piccole e medie dimensioni non hanno accesso a servizi come la visibilità delle catene di fornitura perché non hanno le risorse per lo sviluppo e le capacità di implementazione del software”, ha continuato Conrad.

Oggi, gli spedizionieri di cargonerd possono inviare dati su ogni spedizione in transito in modo diretto e sicuro ai loro partner nella catena di fornitura. Così facendo, i loro clienti possono comunicare in streaming, collaborare più facilmente con i partner e aumentare il numero delle consegne puntuali.

“La nostra tecnologia è perfettamente adatta ai fornitori di servizi di logistica, e siamo entusiasti di collaborare con cargonerds per ampliare la nostra impronta a livello globale”, afferma Marc Boileau, Vice Presidente Senior di Sales, Network & Operations EMEA. “La soluzione digitalizzata di FourKites eliminerà il tracciamento manuale dalla rete di cargonerd di spedizionieri e clienti, facendo risparmiare notevole tempo e risorse e consentendo loro di passare a progetti di valore superiore”.

cargonerds presenterà la sua soluzione con FourKites e il valore che porta sia ai vettori che agli spedizionieri in un webinar in diretta che si svolgerà mercoledì 15 febbraio p.v. Registratevi qui.

Informazioni su FourKites

FourKites® è la principale piattaforma di visibilità delle catene di fornitura al mondo, in grado di estendere la visibilità oltre il trasporto fin dentro i cortili, i magazzini, i negozi e non solo. FourKites, che tiene traccia di più di 3 milioni di spedizioni al giorno via terra, ferrovia, mare, aria, servizi pacchi e corrieri da e verso oltre 200 Paesi, aiuta le aziende a digitalizzare a tutto campo le loro catene di fornitura grazie alla combinazione tra dati in tempo reale e un potente apprendimento automatico. Oltre 1.200 dei marchi più riconosciuti al mondo, tra cui 9 dei 10 maggiori marchi di beni di consumo confezionati (consumer packaged good, CPG) e 18 delle 20 maggiori aziende di alimenti e bevande, si affidano a FourKites per trasformare il loro business e creare catene di fornitura più agili, efficienti e sostenibili. Per saperne di più, visitare https://www.fourkites.com/.

Informazioni su cargonerds

cargonerds, l’angelo digitale per gli spedizionieri globali di medie dimensioni, offre soluzioni di software plug-and-play per preventivi, prenotazioni, tracking e reportistica. Gli spedizionieri internazionali aerei e marittimi possono offrire una prima esperienza clienti digitale entro 48 ore attraverso l’approccio di implementazione rapida. La società collabora con i principali fornitori di dati e software di logisitca, come FourKites, Magaya, e WebCargo per offrire novità digitali ad aziende 3PL. I pacchetti di software sono in grado di integrarsi con qualsiasi sistema TMS o ERP esistente. I prodotti possono inoltre creare una rete di dati digitali tra le agenzie. Più di 500.000 spedizioni globali vengono gestite ogni anno da cargonerds. La società di sviluppo di software ha sede ad Amburgo, in Germania, e offre i suoi prodotti sul cloud in tutto il mondo. Per saperne di più, visitare https://cargonerds.com/

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

