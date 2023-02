Farnesina a italiani: “Estrema cautela a Gerusalemme e nei Territori”

(Adnkronos) – Un invito ad adottare “estrema cautela” a Gerusalemme e nei Territori palestinesi, alla luce della situazione di sicurezza, è stato rivolto dalla Farnesina agli italiani presenti nell’area. In un aggiornamento pubblicato sul sito ‘Viaggiare Sicuri’ del ministero degli Esteri, si raccomanda ai nostri connazionali a Gerusalemme di “mantenere vigile attenzione e di adottare estrema cautela in tutti gli spostamenti, utilizzando mezzi di trasporto alternativi a quelli pubblici”.

“Massima prudenza andrà osservata nella Città Vecchia e presso tutte le sue Porte di ingresso, sulla Spianata delle Moschee/Monte del Tempio e in tutti i quartieri di Gerusalemme Est, dove è sconsigliabile recarsi in particolare nelle ore serali – si precisa – Anche nelle zone più affollate di Gerusalemme Ovest, si raccomanda massima cautela”.

“In Cisgiordania, è stata rafforzata la presenza militare e sono in corso, in alcune aree, frequenti operazioni delle Forze di Sicurezza – prosegue la nota a proposito dei Territori – Si raccomanda, pertanto, di esercitare estrema cautela in tutti i movimenti in Cisgiordania, dove sono possibili scontri violenti e attacchi, anche nei principali centri urbani. Sono assolutamente da evitare manifestazioni e assembramenti, nonché aree che siano presidiate da Forze di sicurezza. La situazione continua ad essere particolarmente critica nelle aree di Jenin e di Nablus, dove resta fortemente sconsigliato qualunque spostamento o visita turistica, sia nel centro città, così come nelle restanti aree dei due Governatorati. Si sconsigliano inoltre spostamenti nelle aree limitrofe agli insediamenti nella città di Hebron”.

“È necessario che i connazionali adottino comportamenti improntati alla massima cautela, evitando qualunque tipo di assembramento – anche di piccolissime dimensioni – e attenendosi scrupolosamente alle disposizioni delle Autorità locali. Sia in Cisgiordania che a Gerusalemme Est, è fortemente sconsigliato recarsi in aree contigue ad insediamenti, all’interno o in prossimità di campi profughi – si conclude – A seguito del più recente conflitto, la situazione nella Striscia di Gaza rimane estremamente instabile, al punto che non è possibile escludere ulteriori recrudescenze delle ostilità. Resta fortemente sconsigliato effettuare viaggi – a qualsiasi titolo – nella Striscia di Gaza”.