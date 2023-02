È Sempre Mezzogiorno: ottimi ascolti a gennaio 2023

Ottimi risultati nel 2023 per “È Sempre Mezzogiorno”. L’ultima puntata andata in onda in questa settimana, ieri 30 gennaio alle 11.55 su Rai1, ha sfiorato 1,9 milioni di ascolto medio e registrato il 18,3% di share, con picchi del 19,3% e oltre 2,5 milioni di telespettatori. Rispetto al mese di dicembre, gli spettatori sono in crescita: in un solo mese i contatti totali sono aumentati di 200 mila unità. Dati che fanno del mese di gennaio uno dei migliori di sempre per “È Sempre Mezzogiorno!”. I mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023 sono, infatti, i più visti del programma in assoluto.

Un programma sempre più seguito anche dal pubblico più giovane. Ieri, “È Sempre Mezzogiorno!” si è affermato come leader per il pubblico femminile tra i 15 e i 24 anni, con il 25% di share.

Aumenta anche l’indice di permanenza media: se in autunno si attestava intorno al 40%, in questa ultima settimana ha sfiorato il 44%. Una dimostrazione d’affetto del pubblico di Rai1, che rimane giorno dopo giorno sempre più tempo in compagnia di Antonella Clerici e della sua brigata di cuochi.